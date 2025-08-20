こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゆうちょ銀行と＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭお知らせ」サービス提供に向けた基本合意書を締結
～外国籍の方への在留期限通知に活用～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社ゆうちょ銀行（本社：東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長：笠間 貴之）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭお知らせ」サービスを、2026年1月19日（月）より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、ＡＴＭで取引きを行う際に、お客さまにお知らせしたい情報をＡＴＭ画面に表示し、回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスがあります。
ゆうちょ銀行では、「ＡＴＭお知らせ」を外国籍のお客さまへの在留期限通知にご活用いただきます。従来、外国籍のお客さまには、郵送やゆうちょ銀行ＡＴＭ等を通じて在留期限更新の通知を実施していました。このたび、セブン銀行ＡＴＭを新たな通知チャネルとして追加することによって、より多くのお客さまにお知らせし、その場でスムーズにお手続きいただくことを目的として導入が決定しました。
「ＡＴＭお知らせ」サービスの活用にあたっては、在留期限が迫っている、またはすでに期限切れとなっている外国籍のお客さまがセブン銀行ＡＴＭで出金する際、ＡＴＭ画面へ在留期限を表示します。なお、今回新たに機能開発を行い、これまで本サービスの表示対象外としていた、更新期限切れで取引制限中のお客さまにも、初めて在留期限を表示できるようになりました。
在留期限の表示後は、ゆうちょ銀行のWebサイトへ遷移するQRコード※1付レシートを発行し、お手続きに誘導することで、外国籍のお客さまへの円滑な金融サービスの提供に貢献します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
1.お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
2. サービス内容
ＡＴＭお知らせ（ゆうちょ銀行口座をお持ちの外国籍の方への在留期限通知）
3. サービス提供開始時期
2026年1月19日（月）（予定）
◆「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細については、こちらをご覧ください。
◆セブン銀行ＡＴＭの特長については、こちらをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社ゆうちょ銀行（本社：東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長：笠間 貴之）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭお知らせ」サービスを、2026年1月19日（月）より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、ＡＴＭで取引きを行う際に、お客さまにお知らせしたい情報をＡＴＭ画面に表示し、回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスがあります。
ゆうちょ銀行では、「ＡＴＭお知らせ」を外国籍のお客さまへの在留期限通知にご活用いただきます。従来、外国籍のお客さまには、郵送やゆうちょ銀行ＡＴＭ等を通じて在留期限更新の通知を実施していました。このたび、セブン銀行ＡＴＭを新たな通知チャネルとして追加することによって、より多くのお客さまにお知らせし、その場でスムーズにお手続きいただくことを目的として導入が決定しました。
「ＡＴＭお知らせ」サービスの活用にあたっては、在留期限が迫っている、またはすでに期限切れとなっている外国籍のお客さまがセブン銀行ＡＴＭで出金する際、ＡＴＭ画面へ在留期限を表示します。なお、今回新たに機能開発を行い、これまで本サービスの表示対象外としていた、更新期限切れで取引制限中のお客さまにも、初めて在留期限を表示できるようになりました。
在留期限の表示後は、ゆうちょ銀行のWebサイトへ遷移するQRコード※1付レシートを発行し、お手続きに誘導することで、外国籍のお客さまへの円滑な金融サービスの提供に貢献します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
1.お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
2. サービス内容
ＡＴＭお知らせ（ゆうちょ銀行口座をお持ちの外国籍の方への在留期限通知）
3. サービス提供開始時期
2026年1月19日（月）（予定）
◆「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細については、こちらをご覧ください。
◆セブン銀行ＡＴＭの特長については、こちらをご覧ください。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html