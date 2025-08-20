ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、８月２０日（水）～９月２日（火）まで「モーっとおおいた和牛・豊後牛を食べよう！キャンペーン」と題して、「おおいた和牛」と「おおいた豊後牛」の対象商品をお得な価格で販売しています。

「おおいた豊後牛」は、大分の恵まれた自然の中で育まれ、輝かしい歴史と実績を持った大分県産和牛です。美しい霜降りの肉質で、風味も豊かでとろけるようなやわらかさと美味しさが特徴です。

「おおいた和牛」は、品質の高い豊後牛の中でも特に美味しさにこだわり、農場で飼料用米またはビール粕を与えて育てられた、肉質４等級以上の高級ブランド牛です。

さらに、現在「和牛を食べようキャンペーン」も実施中で、対象の和牛商品が「お客様送料負担なし」となっております。





【キャンペーン概要】

１．期間：令和７年８月２０日（水）～９月２日 （火）

２．内容：大分県産の和牛商品を特価で販売

３．商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c8401meat/

４．おすすめ商品：

〇おおいた豊後牛 ☆たっぷり１ｋｇ バラ切り落とし☆焼肉にも◎

通常価格：6,300円（税込）→特別価格：4,000円（税込）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-02010/

〇【冷凍】おおいた和牛 ロース一口焼肉用400ｇ

通常価格：5,450円（税込）→特別価格：2,900円（税込）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-2078-2/

〇おおいた豊後牛☆小間切れ500ｇ☆※約５人前

通常価格：2,900円（税込）→特別価格：1,980円（税込）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-2097/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

