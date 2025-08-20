無印良品と東京農工大が初開催、未来の食を考えるNOKOマルシェにオリゼが出店

株式会社オリゼ

日本の伝統発酵技術を用いて社会課題解決を目指す株式会社オリゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉泰英）は、2025年8月23日（土）・24日（日）に東京農工大学 邂逅館（かいこうかん）で初開催される「NOKOマルシェ～からだが喜ぶ食とつながる市～」に出店いたします。

今回のマルシェは、東京農工大学と無印良品が共催し、「食の多様性」と「食の未来」をテーマに、地域住民・地域事業者・大学・企業が垣根をこえて共創します。来場者は、旬の野菜や農産物、趣向をこらしたお惣菜、洋菓子、パン、フードテック商品など、からだが喜ぶ食や、地域の多様な食文化にふれることができます。

当社は、米麹調味料や米麹グラノーラなど砂糖不使用でからだにやさしい発酵食品の販売を行います。麹の発酵の力でおいしさと健康を両立する食のあり方を提案します。さらに、SNSフォロー特典として、人気の米麹グラノーラ（40gサイズ）を数量限定でプレゼント。発酵の魅力を、より多くの方に味わっていただきます。

オリゼ出店内容（予定）

米麹グラノーラ 200g

プレーン、チョコ、ドライフルーツ、バナナ

発酵調味料

醤油麹、チョコ、麹マヨ

SNSフォローで米麹グラノーラプレゼント

スタッフにLINEのトーク画面およびInstagramの画面を提示で、人気の米麹グラノーラ（40gミニサイズ）を1袋プレゼントいたします。（数量限定）

公式LINE：https://page.line.me/055dpflo

公式Instagram：https://www.instagram.com/oryzae_foodcosme/



皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）について

オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）は、米麹発酵によってお米から引き出したやさしい甘さが特徴で、おいしさと健康の両立を可能にする砂糖代替甘味料です。自社ブランド「フードコスメ ORYZAE」をはじめ飲食店や菓子製造メーカーなど幅広くご活用いただいています。古米や規格外の米をアップサイクルして製造することも可能で、サステナブルな甘味料を生み出す技術として企業コラボなども実施しています。

製品の詳細はこちらの動画もご覧ください。

▷オリゼ甘味料について(https://youtu.be/I6wumi3WHwc?feature=shared)

株式会社オリゼについて

私たちは、米麹由来の発酵甘味料「オリゼ甘味料」を通じて、人々の健康増進や社会課題の解決に取り組み、未来の子供たちや地球にとってより良い環境を作る、循環型社会を作り出すことを目指しています。当社のミッションである「FIVE WIN」は、生活者・生産者・地球環境・伝統文化、企業成長を目指す”五方よし”の実現に向けた価値提供を行っています。発酵技術を駆使して社会課題を解決し、食だけにとどまらないイノベーションを起こしていきます。

会社概要

会社名 ：株式会社オリゼ

代表 ：代表取締役 小泉泰英

住所 ：東京都目黒区大橋 2丁目6-12 佐藤フラッツ301

企業サイト：https://www.oryzae.site/

メール ：info@oryzae.site

電話番号 ：080-9537-6584