園生活用品の洗濯・配送サービス「登園すくすく便」が第19回キッズデザイン賞を受賞しました！

株式会社千趣会

【登園すくすく便URL】https://www.sukusukubin.jp/

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）と千趣会の１００％子会社である株式会社千趣会チャイルドケア（本社：東京都台東区 代表取締役：森下久子 以下チャイルドケア）が運営する子育て支援サービス「登園すくすく便」が、第19回キッズデザイン賞「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」を受賞しました。

●「キッズデザイン賞」とは

「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもたちを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設された顕彰制度です。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであれば全てが対象です。

詳細URL： https://kidsdesignaward.jp/

●「第19回キッズデザイン賞」について

主 催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

後 援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

表 彰 部 門：子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門

子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門

子どもたちを産み育てやすいデザイン部門

●「キッズデザイン協議会」とは

2007年4月に設立された、次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざまな企業、自治体、研究教育機関、医療・デザイン関係団体が業種を超えて集うNPO法人です。

詳細URL： https://www.kidsdesign.jp/

【登園すくすく便概要】

保育施設に通うお子さんとご家庭、園の先生のために考えられた、園生活用品の提供と洗濯配送のサービスです。サービス提供をチャイルドケアが行い、園生活用品の商品開発を千趣会が行っています。

ご家庭では、洗濯や持ち物持参の負担を軽減することで、子どもとの時間に余裕が生まれ、保育施設では個別の持ち物管理が不要になることで、先生の業務負荷が軽減されることを目指しています。また、オンラインで申込が完結するシステムにより申込手続の手間を軽減しました。



ご利用中の園の先生からは、「業務の効率化につながり子どもたちと関われる時間が増えた」「子どもの状況や、やりたい気持ちに寄り添いながら保育を進められるようになった」という声を、保護者の方からは、「準備が不要で荷物の負担が少ないことは大きなメリット」「洗濯の量や前日の支度が減り、娘と関わる時間が増えた」という声をいただいています。

サービスの流れ

●株式会社千趣会について

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業をはじめ、法人事業、保険事業、保育・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。今年で創立70周年を迎え、社会に貢献することが企業の存在理由であるという大前提に立ち、今後もお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指しています。

URL：https://www.senshukai.co.jp/



●株式会社千趣会チャイルドケアについて

保育所運営事業（関東・関西で計14施設を運営）を行う千趣会の１００％子会社。社会が複雑化、多様化する中で保護者の持つ特有の子育ての悩みや不安に共感し、保育所と学童施設が家庭と連携を密にすることで、より一層子どもの成長に喜びを感じることができるよう、その一助となるという考えのもと、事業・サービスを展開しています。

URL：https://www.senshukai-childcare.jp/