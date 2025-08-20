【8月27日(水)・28日(木)開催】ベルテクス・パートナーズ、「AI博覧会 Summer 2025」に出展

株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社ベルテクス・パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：山口正智）は、2025年8月27日(水)・28日(木)に東京国際フォーラムにて開催される「AI博覧会 Summer 2025（主催：株式会社アイスマイリー）」にブース出展いたします。

当日は、生成AIをはじめとする先端技術を活用した当社のサービスをご紹介するとともに、導入や活用に関する無料相談を承ります。

AI博覧会 Summer 2025

・参加申し込み、イベント詳細はこちら：

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/

■AI博覧会について

「AI博覧会」は、AIに特化した国内最大規模のリアルイベントです。日本国内のAI関連企業や専門家が一堂に会し、展示や講演、デモンストレーションを通じて、最新の技術やソリューション、活用事例に触れることができます。AI導入や活用方法などに課題を抱える企業にとって、解決策のヒントや最前線の情報が得られる場です。当社はこの趣旨に賛同し、今回で2度目の出展となります。

■ベルテクス・パートナーズの出展内容

当社は、戦略立案から実行支援まで一貫して伴走するコンサルティングを強みとし、これまで大手企業を中心に150社以上、300件を超えるプロジェクトを支援してまいりました。

本イベントでは、生成AIを活用したビジネス変革支援サービスを中心にご紹介し、来場者の皆さまの課題に応じた無料相談を実施いたします。

＜たとえば、AI・生成AIでこんなお悩みはありませんか？＞

・既存の業務フローを改善・効率化したい

・自社ビジネスにどう役立つのか知りたい

・自社の業務にどのようにを取り入れればよいのか分からない

・業界の事例やトレンドを参考にしたい

・変革の必要性を感じているが、最初の一歩が踏み出せない

こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひ当社ブース（小間番号：F-9）にお立ち寄りください。

■「AI博覧会 Summer 2025」開催概要

- 日時：2025年8月27日（水）10:00～18:00／2025年8月28日（木）10:00～17:00- 会場：東京国際フォーラム ホールE（ベルテクス・パートナーズ出展ブース：F-9）- 参加費：無料（事前登録制）- 主催：株式会社アイスマイリー- 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/

※来場予約は公式サイトよりお申し込みください

【会社概要】

・会社名： 株式会社ベルテクス・パートナーズ

・代表者： 代表取締役 山口正智

・所在地： 〒107-6218 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 18階

・資本金： 4,000万円（資本準備金500万円を含む）

・設立： 2015年7月

・URL： https://www.vertex-p.com/

・事業内容：戦略策定～実行支援・新規事業創出・業務プロセス・デジタルに関するコンサルティングサービス、事業共創によるスタートアップ・CVC・地方創生の支援、先端ソリューションを活用したオープンイノベーションソリューション、新規事業プロデュース

＜ベルテクス・パートナーズについて＞

ベルテクス・パートナーズは、2025年7月に創業10周年を迎えました。

これまで、DX推進や新規事業の創出、経営改革、AIなど先端技術の活用支援を通じて、企業の多様なビジネス課題に取り組んできました。今後も領域横断の知見と自社で培ったノウハウを活かし、単なる外部支援にとどまらず、クライアントの“真のパートナー”として、継続的な変革と成長の実現に貢献してまいります。

●当社の支援実績はこちらから：https://www.vertex-p.com/projectwork/