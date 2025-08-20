“塗るボディ革命”はじまる -10年を経てフォルムコントロールは次のステージへ！-『FORMA ボディスフィアセラムプロ』8月20日（水）新発売

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ

エステティックサロンの運営を行う 株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 亜美、以下 PBS）は、女性本来の美しいシルエットづくりを追求するボディケアブランド 「FORMA（フォルマ）」 から、従来の高浸透（※）テクノロジーはそのままに、配合成分を大幅にリニューアルした進化系フォルムコントロール美容液 『ボディスフィアセラムプロ』 を、2025年8月20日（水）より発売いたします。

本商品は、PBSが運営するエステティックサロン（アユアラングレース・アユアランリンク）並びに公式サイト 「Premier Beauty Shop」 にてお買い求めいただけます。

開発ヒストリー

PBSでは、運営するサロンにおけるお客さまのさらなる「結果出し」を追求するため、サロン現場を知り尽くしたセラピストと提携クリニックである ノエル銀座クリニック の保志名院長の共同開発のもと、2014年に前身となる 『ボディスフィアセラム』 を発売しました。

当時のボディケア市場はクリームやジェルが主流でしたが、「べたつきが気になる」「朝晩のケアは続かない」「効果を実感しにくい」などのお声に応えるべく、あえて “高浸透（※）美容液” という新しい形で挑戦。

軽やかでべたつかないテクスチャー、肌に溶け込むような使用感、1日1回の手軽なケアで効果を実感できる点が話題となり、発売直後から大ヒット商品に！美容機器やハンドトリートメントの下地としても使用できるため、サロンのお客様のみならず、痩身特化サロンのオーナー様からも支持を獲得し、PBSを代表するロングセラーへと成長を遂げました。

10年ぶりの進化『ボディスフィアセラム プロ』誕生

『ボディスフィアセラム』発売から10年、成分のマイナーチェンジは重ねてきましたが、このたび革新的な新成分との出会いがあり、従来の高浸透（※）テクノロジーとの融合にも成功。フォルムケアとスキンケアを同時に叶える全方位型アプローチの進化版として 『ボディスフィアセラムプロ』 が誕生しました。

「いつまでも美しくありたい」というすべての女性の願いに応え、PBSはこれからも美を叶え、夢を叶える製品をお届けしてまいります。

商品特徴

１. “なりたい”をまとめて叶える、オールインワン処方

フォルムのキープ、肌の引き締め感、美肌印象をマルチにサポート。

推奨濃度で配合した有用成分が角質をやわらげ、ふっくらとハリのある肌印象へと導きます。

２. 届けて、めぐらせるDPCシステム

独自開発のDPC（Deep Penetration Capsules）システムを採用。

有用成分を角質層まで届け、スキンケア効果をサポートします。

３. 塗るだけで感じる（※）イオント設計

先進のイオント設計により、まるで導入ケアを重ねた後のような肌感を演出。

ラッピング効果でうるおいとハリ感をキープし、なめらかな肌印象へ。

販売概要

【商品名】FORMAボディスフィアセラムプロ

【価格／内容量】 23,100円（税込）／250ml

【ご使用方法】入浴後などの清潔なお肌にご使用ください。使用量は適量でご使用ください。

状態（サイズなど）により使用量の調整をしてください。

※マッサージの方法はリーフレットにイラスト付きで記載しています。

【販売チャネル】

・アユアラングレース ・アユアランリンク錦糸町店・アユアランリンク札幌店・アユアランリンク札幌中島公公園店 https://ayualam.jp/

・ECサイト『プレミアビューティショップ』https://pbshop.premier-beauty.co.jp/

※ 角質層まで

会社概要

会社名：株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ（ケン・コーポレーショングループ）

代表取締役社長：近藤 亜美

所在地：港区西麻布一丁目3番4号KN134ビル5階

事業内容：エステティックサロンの運営、サロン専売商品の企画・開発

URL：https://www.premier-beauty.co.jp/

お問合せ先

メディア関係者様

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ 広報担当：木村・高橋

TEL:03-5771-4300

E-Mail:kouhou@premier-beauty.co.jp

商品・メニューに関する一般一般のお客様

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ お客様相談室

TEL:0120‐92-9845（月～金11:30～18:30）