表面弾性波 （SAW） バイオセンサー市場規模、シェア、成長要因、機会に関する分析2025
表面弾性波（SAW）バイオセンサーは、圧電基板上を伝搬する表面波の特性変化を利用して、生体分子や化学物質の検出を行う高感度なセンサー技術。ラベルフリーでリアルタイムな検出が可能であり、ウイルス、タンパク質、DNA、毒素などの多様なターゲットに対応できる柔軟性が特長となっている。微小な質量変化を高精度に感知できることから、医療診断、食品安全、環境モニタリング分野での応用が広がっている。
技術発展の鍵は、感度向上と選択性の確保、さらには小型化と統合化にある。ナノ材料や分子認識要素の高度化により、特定のターゲットへの反応性が飛躍的に向上し、従来検出が困難であった微量物質にも対応可能となってきている。また、マイクロ流体チップやワイヤレス通信機能との組み合わせにより、現場での迅速な診断やポータブル機器としての活用が現実味を帯びている。これにより、従来のラボ依存型分析から脱却し、現場即応型のソリューションへの進化が進行中。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル表面弾性波 （SAW） バイオセンサー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.7%で、2031年までにグローバル表面弾性波（SAW）バイオセンサー市場規模は0.45億米ドルに達すると予測されている。
図. 表面弾性波（SAW）バイオセンサー世界総市場規模
図. 世界の表面弾性波（SAW）バイオセンサー市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、表面弾性波（SAW）バイオセンサーの世界的な主要製造業者には、AWSensors、SAW Components Dresden、NanoTemper Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長においては、応用領域ごとの専門性と市場への適応力が重要となる。医療用では規制対応や臨床試験が求められる一方、食品や環境分野では迅速な商品化とコスト競争力が求められる。これに対応するためには、基盤技術の汎用性を維持しつつ、用途ごとに最適化された設計と生産体制が必要となる。研究開発力と市場展開力を両立できる企業が、SAWバイオセンサー市場で優位性を確保し、次世代のセンサー市場をリードしていくと考えられる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Delay-line Type
Resonators Type
用途別セグメント：
University
Research Institutions
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
