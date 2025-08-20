『小林さんちのメイドラゴン』より、おうちでゆったりくつろぐ「トール」「エルマ」を立体化。あみあみにて、それぞれ予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、『小林さんちのメイドラゴン』1/7スケール 完成品フィギュアの「トール くつろぎver.」「エルマ くつろぎver.」を現在、それぞれご案内中です。

●『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年2月予定

□ブランド：PROOF

【スケール】1/7

【サイズ】全高約150mm

【素材】PVC(非フタル酸)・ABS



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：上原 創(エムアイシー)

彩色：わんだい

『小林さんちのメイドラゴン』より「トール くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。

おうちでゆったりくつろぐ「トール」を立体化いたしました。

オリジナルデザインのパーカーは「トール」のドラゴンの姿をイメージ。ボリューム満点な重量感にこだわって造形いたしました。

「トール」にぎゅっと愛される「小林さん」ぬいぐるみにもご注目ください！

押しかけメイドの魅力がたっぷりつまった「トール くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

■『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：PROOF

【スケール】1/7

【サイズ】全高約195mm

【素材】PVC(非フタル酸)・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：上原 創(エムアイシー)

彩色：三浦(エムアイシー)

『小林さんちのメイドラゴン』より「エルマ くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。

おうちでゆったりくつろぐ「エルマ」を立体化いたしました。

オリジナルデザインのパーカーは「エルマ」のドラゴンの姿をイメージ。みずみずしさと透明感にこだわって造形いたしました。

すらりとしたボディラインにくいしん坊な表情と、「エルマ」の魅力を存分に表現。

クリームパンを頬張る姿が愛らしい「エルマ くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)クール教信者／双葉社

