『小林さんちのメイドラゴン』より、おうちでゆったりくつろぐ「トール」「エルマ」を立体化。あみあみにて、それぞれ予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、『小林さんちのメイドラゴン』1/7スケール 完成品フィギュアの「トール くつろぎver.」「エルマ くつろぎver.」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2026年2月予定
□ブランド：PROOF
【スケール】1/7
【サイズ】全高約150mm
【素材】PVC(非フタル酸)・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：上原 創(エムアイシー)
彩色：わんだい
『小林さんちのメイドラゴン』より「トール くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。
おうちでゆったりくつろぐ「トール」を立体化いたしました。
オリジナルデザインのパーカーは「トール」のドラゴンの姿をイメージ。ボリューム満点な重量感にこだわって造形いたしました。
「トール」にぎゅっと愛される「小林さん」ぬいぐるみにもご注目ください！
押しかけメイドの魅力がたっぷりつまった「トール くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2026年3月予定
□ブランド：PROOF
【スケール】1/7
【サイズ】全高約195mm
【素材】PVC(非フタル酸)・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：上原 創(エムアイシー)
彩色：三浦(エムアイシー)
『小林さんちのメイドラゴン』より「エルマ くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。
おうちでゆったりくつろぐ「エルマ」を立体化いたしました。
オリジナルデザインのパーカーは「エルマ」のドラゴンの姿をイメージ。みずみずしさと透明感にこだわって造形いたしました。
すらりとしたボディラインにくいしん坊な表情と、「エルマ」の魅力を存分に表現。
クリームパンを頬張る姿が愛らしい「エルマ くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【今回ご紹介した製品を含む、『小林さんちのメイドラゴン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19608&pagemax=60)
(C)クール教信者／双葉社
