『小林さんちのメイドラゴン』より、おうちでゆったりくつろぐ「トール」「エルマ」を立体化。あみあみにて、それぞれ予約受付中。

写真拡大 (全20枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、『小林さんちのメイドラゴン』1/7スケール 完成品フィギュアの「トール くつろぎver.」「エルマ くつろぎver.」を現在、それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2026年2月予定


□ブランド：PROOF


【スケール】1/7


【サイズ】全高約150mm


【素材】PVC(非フタル酸)・ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：上原 創(エムアイシー)


彩色：わんだい
























『小林さんちのメイドラゴン』より「トール くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。


おうちでゆったりくつろぐ「トール」を立体化いたしました。


オリジナルデザインのパーカーは「トール」のドラゴンの姿をイメージ。ボリューム満点な重量感にこだわって造形いたしました。


「トール」にぎゅっと愛される「小林さん」ぬいぐるみにもご注目ください！


押しかけメイドの魅力がたっぷりつまった「トール くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『小林さんちのメイドラゴン』「トール くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2026年3月予定


□ブランド：PROOF


【スケール】1/7


【サイズ】全高約195mm


【素材】PVC(非フタル酸)・ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：上原 創(エムアイシー)


彩色：三浦(エムアイシー)























『小林さんちのメイドラゴン』より「エルマ くつろぎver.」がスケールフィギュアとなって登場。


おうちでゆったりくつろぐ「エルマ」を立体化いたしました。


オリジナルデザインのパーカーは「エルマ」のドラゴンの姿をイメージ。みずみずしさと透明感にこだわって造形いたしました。


すらりとしたボディラインにくいしん坊な表情と、「エルマ」の魅力を存分に表現。


クリームパンを頬張る姿が愛らしい「エルマ くつろぎver.」をぜひお手元にお迎えください！



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『小林さんちのメイドラゴン』「エルマ くつろぎver.」1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-188110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『小林さんちのメイドラゴン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19608&pagemax=60)




(C)クール教信者／双葉社



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)