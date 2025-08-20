流動する世界に宿る、新たな美をAIと共に探求する。生成AIを活用したファッションデザインコンテスト「「AI FASHION CHALLENGE #13」が本日より開催

株式会社OpenFashion

ファッションとAIを始めとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組む株式会社OpenFashion（本社:東京都港区、代表取締役:上田徹、以下OpenFashion社）は、生成AIを活用したファッションブランドを作るコンテスト「AI FASHION CHALLENGE #13 -Forms in Flux-」を本日より開催します。





コンテストのエントリー期間は本日8月20日（水）から9月16日（火）までとなっており、ブランドテーマはForms in Flux （フォームズ・イン・フラックス）、「季節や時代を超えて変化し続ける、美の境界を表現したスタイル」です。詳しい参加方法や作品例は下記よりご覧ください。

OpenFashion社はファッション業界向けに特化した生成AI技術を活用し、デザイン支援やデータ分析ソリューションを展開しています。今年2月まで提供していた生成AIプラットフォーム「MaisonAI（メゾンエーアイ）」は現在、AuthenticAI社（オーセンティックエーアイ社）に運営が引き継がれ、これまでの知見を活かしてアパレル企業を中心に、デザイン生成やトレンド分析を通じて業界のデジタル変革を支援しています。

◆コンテストテーマは「Forms in Flux」

本日より開催するコンテストは生成AIを活用した未来のファッションブランドコンテスト「AI FASHION CHALLENGE（エーアイ ファッション チャレンジ）」の第13弾です。

今回のブランドテーマ “Forms in Flux（フォームズ・イン・フラックス）” では、変化の中に生まれる新しい美の可能性を探るブランドを募集します。夏から秋へと移ろう季節の「間」、現実とデジタルが重なり合う「境界」、歴史と未来が交差する「瞬間」。そうした異なるものが混ざり合い、新しい意味を宿すスタイルを、生成AIを活用してブランドとして形にしてみてください。

【ブランドテーマストーリー】

現代は、あらゆる物事の輪郭が溶け合い、価値観が絶えず更新される「流動性の時代」です。

例えば、夏が秋へと移ろう季節の「間」。 あるいは、現実の風景にデジタルな質感が重なる「境界」。 歴史的な様式と未来的な素材が出会う「交差点」。私たちは、そうした異なるものが隣り合い、混ざり合い、新しい意味をなす瞬間にこそ、未来の創造性が宿ると信じています。



今回のテーマ「Forms in Flux」は、こうした時代感覚の中から生まれました。これは、単に新しい衣服の形を問うものではありません。形、概念、美意識といった、あらゆるものが移り変わっていく、その「境界線上」に生まれる新しい美の可能性を探求するための、私たちからの招待状です。

◆作品例

透けるように重なり合うグラデーションのドレス、クラシカルなテーラードとチュールの融合、きらめくメタリック素材に未来的な光を映すキャップ、あるいは伝統的な陶芸の質感を思わせるバッグに新たな生命を宿す表現。

「Forms in Flux」 では、このように異なる要素が交差し、混ざり合い、変化のただ中に生まれるスタイルを自由に構想し、あなたのブランドの世界観として表現し、ぜひ本コンテストにご参加ください。

◆コンテスト概要

■実施期間：2025年8月20日（水）～9月16日（火）

■実施期間：2025年8月20日（水）～9月16日（火）

■ブランドテーマ：

“Forms in Flux （フォームズ・イン・フラックス）”

「季節や時代を超えて変化し続ける、美の境界を表現したスタイル」

■応募先: OpenFashionサークル：AIファッションチャレンジ（参加無料）

https://openfashion-jp.circle.so/c/ai-fashion-challenge-application/

※応募方法の詳細は下記をご覧ください



■賞品:

1位：Amazonギフト券 5000円

2位：Amazonギフト券 3000円

3位：Amazonギフト券 2000円

※受賞された方には運営よりご連絡します。



■結果発表: 9月24日（水）頃予定

※結果発表日は変更になる可能性がございます

・応募方法- Maison AI、Midjourney等の生成AIで応募する画像を生成します。※OpenFashion Discord内にてMidjourneyでの画像生成を推奨しますが、こちらは必須条件ではありません。OpenFashion Discord：https://discord.gg/KYTWYP9EAK※Midjourney以外の生成AIツールで作成した場合は、使用したツール名を応募の際にご記載ください。複数のツールを組み合わせていただいても問題ございません。例）利用ツール：Maison AI＋PhotoshopMaison AI：https://maisonai.io/- OpenFashion Circleの「AIファッションチャレンジ応募」に作品（画像とプロンプトセット）、必要事項を記載の上で応募（投稿）します。OpenFashion Circle：https://openfashion-jp.circle.so/※記載する必要事項は下記「応募条件（提出内容）」をご覧ください- 応募完了です。詳しくはOpenFashion CircleのAIファッションチャレンジ 応募ページより過去のコンテストの様子などをご覧ください。※応募ページ：https://openfashion-jp.circle.so/c/ai-fashion-challenge-application/・応募条件（提出内容）- 「ブランド名」「ブランド紹介（コンセプト）」「デザイン説明」「利用した画像生成AIツール名」を記載して投稿すること- 1応募（1ブランド）につき、「作品画像＋プロンプト」を最低3セット投稿すること- ひとりあたりのブランド応募数に制限はありません- アイテムはテーマに合わせて、季節感問わず人間が着用可能なもの（ウェア、アクセサリー、帽子、シューズなど）- アクセサリー、バッグ、シューズ等の小物をメインとするブランドの場合は、ウェア（洋服）と一緒にコーディネートされた画像を1枚以上含めて投稿してください- OpenFashion Circleに応募いただく際は、ブランドイメージとなる「カバー画像」の設定してください（投稿いただく画像と同じものでも問題ございません）※カバー画像設定方法：https://openfashion-jp.circle.so/c/7b5a7f/new-post- 他、「注意事項」「その他留意事項」等に記載されている項目の内容に準拠すること・審査方法

審査は以下の二つの方式で行います。

1. 一般投票: OpenFashion Circle内での「いいね(Like)」数による投票

2. 審査員票: 審査員の「いいね(Like)」とは別に、審査員一人あたり一つのブランドに対して3つの「いいね」を加算します

・審査基準

1. 応募条件遵守

応募作品が提出要件に準拠しているかどうかを評価します。提出された内容が応募条件を完全に満たしている必要があります。

2. 創造性と独自性

作品にどの程度の創造性が見られるか、またそのアイデアがどれだけ独自で新しいかを重視します。

3. 色彩・素材の使い方とデザインの魅力

色彩の選択、素材の使い方、それらがどのようにデザインを引き立てているかに注目します。デザインが視覚的にどれだけ魅力的かも評価の対象とします。

4. ブランドストーリーとプレゼンテーションの完成度

作品がブランドストーリーにどれだけ適合しているか、プレゼンテーションが明確で魅力的かを評価します。

・審査員

- 上田 徹（株式会社OpenFashion CEO）

ファッション販売員やWebデザイナー、Webエンジニアなどを経験したのち、2014年に株式会社オムニス（現・株式会社OpenFashion）を設立。2018年に株式会社ワールドのグループに参画。同社のテクニカルアドバイザーおよびVice president of technologyを務め、現在はファッションと、生成AIをはじめとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービスの開発に取り組みながら、国内最大規模の生成AIイベント「生成AIカンファレンス」に登壇するなど、ファッション業界における生成AIの普及や啓発活動を積極的に行う。東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）の理事および同協議会のAI部会長も務める。

- 上條 千恵（株式会社OpenFashion COO）

大学在学中にファッションSPAで店舗オペレーションを経験し、そのままファッションの世界に。国内外の大手アパレルで、デザイナー、MD、マーケティング、EC、システム開発、グローバル新規事業開発・運営などを歴任し、アパレル歴20年のドメインスペシャリストとして、2019年にオムニスに参画。組織やデジタルなど障害になりがちな境界線に向き合い、課題の発見から解決まで現場に寄り添いながら、より良いサービスを実現するのがやりがい。

- 永島 理恵（株式会社OpenFashion デザイナー）

服飾専門学校を卒業後、ファッション業界向けのマーケティング企業及び、繊維商社での経験を経て、2015年に株式会社オムニス（現OpenFashion）に入社。プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）として、ファッションレンタルアプリサービスなど様々なプロジェクトに従事する。現在は生成AIを活用した画像クリエーターとして、OpenFashion社が主催する「TOKYO AI Fashion Week」をはじめ、同社が提供するサービスのクリエイティブ作成やディレクションを行っている。

■過去ブランドコンテスト受賞作品

・注意事項

▼応募に関する禁止事項（※下記に触れる作品は応募NGとなります）

- 他社のブランドロゴなど、他人や応募者以外が所有する著作権、知的財産権その他一切の権利を侵害するもの及びその恐れのあるもの。この点については、「死後100年を経過しているパブリックドメインに関する作品」は例外とします- プロンプトに実在する特定のブランド名などを入れることもNGです- 個人情報（氏名・住所・電話番号・職業・メールアドレスなど）を記入したもの、または特定できるもの・故意、過失を問わず法律、公序良俗に反するもの、及び恐れのあるもの- 他人のプライバシーを侵害するもの及び著作権を侵害するもの- 他人を差別する、もしくは誹謗中傷するなど、名誉や社会的信用を損なうもの- 未成年者に害を及ぼすもの及びその恐れのあるもの- 商業用と判断できる広告意図がある作品、宣伝を目的とした作品、その他勧誘を目的とする作品▼応募者の責任と権利放棄- 作品に使用された生成AIツールについては、応募者がツール内のポリシーを理解し、準拠して使用したものとします- 受賞作品について、第三者の権利（肖像権、商標権、著作権等を含みますが、これらに限られません。）を侵害する者ではないことを保証していただき、当社が第三者から当該侵害に関する主張を受けた場合、その責任は応募者ご自身に負担いただくこととします。万一応募者が当社に損害を与えた場合、当社は、当該応募者に対して損害賠償の請求ができるものとします- 本コンテストを通じてオンライン上にアップロードされた受賞作品の情報について、保存、バックアップのための複製を行うことや、広告、商品化などを含むあらゆる形式での利用を許諾するものとします- 当社による受賞作品の商用利用から生じる収益に対して、請求権を有しないことをここに認め、その利益を請求する一切の権利を放棄するものとします。このため、応募作品の商用利用により生じたすべての収益は、当社に帰属することとなります・その他留意事項

OpenFashion Discord及び、OpenFashion Circleに投稿された画像は、OpenFashionのブログ、広告画像等で使用される可能性があります。

これまで「AI FASHION CHALLENGE」は過去11回に渡り様々なテーマでファッションを愛する人たちの創造力を刺激してきました。今回も本コンテストを通して、参加者の皆さまが生成AIを活用しながら創造力を磨き、自身のブランドを広く展示する絶好の機会となると考えています。

境界が溶け合い、異なるものが混ざり合う瞬間から生まれる『Forms in Flux』の世界を、ぜひ皆さまの手で描き出してください。 コンテストへの参加をお待ちしております。



過去のコンテスト応募作品は下記よりご覧いただけます。

https://openfashion-jp.circle.so/c/ai-fashion-challenge-application/(https://openfashion-jp.circle.so/c/ai-fashion-challenge-application/)

◆公式サイト・SNS

・OpenFashion公式サイト

「OpenFashion」は、ジェネレーティブAI、バーチャルファッション、web3などの最新テクノロジーを活用し、ファッションに関する様々なサービスやブランドを開発するプラットフォームです。さらにオンラインコミュニティも組み合わせ、ファッションのクリエイティブフローを根本的に変えてまいります。

https://jp.open-fashion.com/

・OpenFashionコミュニティ（参加無料）

AIツールの活用方法やジェネレーティブAIに関するニュースなどを共有する誰でも参加できるコミュニティです。現在進行中のOpenFashionに関する最新情報もこちらで展開予定です。

https://openfashion-jp.circle.so/

・OpenFashion Discord（参加無料）

「Midjourney」に特化した、コンテンツの共有や画像生成コンテストを実施するコミュニティです。今後はファッションコンテストなども開催予定ですので、上記コミュニティとセットで是非ご参加ください。

https://discord.gg/SqKAYxwzbk

・OpenFashionツイッター

https://twitter.com/openfashion_jp

・OpenFashionインスタグラム

https://www.instagram.com/openfashion_insta/

・ビジネス&クリエイティブ向け生成AIサービス「Maison AI」

https://maisonai.io/

■株式会社OpenFashionについて

会社名：株式会社OpenFashion

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-5-1ワールド北青山ビル12階

代表者：CEO 上田徹

事業内容：生成AI技術を活用したファッション産業のAIX（AI・トランスフォーメーション）

URL：https://jp.open-fashion.com/

■お問い合わせ

本件に関して不明な点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://jp.open-fashion.com/pages/contact