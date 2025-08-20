【ホテルメトロポリタン 鎌倉】開業5周年記念「メーカーズシャツ鎌倉」パジャマ付き宿泊プラン販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 鎌倉（運営／日本ホテル株式会社、 総支配人／草野 博子）は2025年9月1日より、開業5周年を記念して、「メーカーズシャツ鎌倉」のパジャマ付きプランを販売します。

※画像はイメージです。

地元鎌倉で30余年に渡り、世界に唯一無二の日本製シャツをコンセプトに掲げ展開している「メーカーズシャツ鎌倉」。シャツ専門店ならではの着心地を追求した縫製技術と仕立てが光る、天然コットン100％使用のユニセックスルームウェアはご自宅でのくつろぎシーンにも最適です。

ホテルステイにとって睡眠はとても重要なもの。ゆったりと身体を包み込む優しいデザインと、吸湿性の高いしなやかな肌触りが心地よさをいっそう引き立てます。

ご自身へのご褒美や、大切な方へのプレゼントにぴったりの宿泊プランです。

＜詳細仕様＞

■ポケット：胸ポケット／1つ、ヒップポケット／1つ

■ズボン：ウエストゴム（リボンでサイズ調整可能）

■生地：オックスフォード

「メーカーズシャツ鎌倉」パジャマ付き宿泊プラン 概要

■予約受付：2025年8月22日（金） ～

■宿泊期間：2025年9月 1 日（月） ～

■料 金：1室39,040円~（素泊まり）／45,040円~（朝食付き）

※2名様利用 サービス料・消費税込み

■特 典：「メーカーズシャツ鎌倉」パジャマ（コットン/ユニセックス）1名1泊1セット

※パジャマはホワイト、ブルー及びS～XLよりお選びいただき、お持ち帰りいただけます。

■予約：電話 0467-60-1250（宿泊予約）

WEB 自社サイト（https://kamakura.metropolitan.jp/）または各OTAサイト