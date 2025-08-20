【神戸須磨シーワールド】神戸市在住で65歳以上の方を対象とした「敬老の日 感謝WEEK」を実施

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、神戸市在住の65歳以上の方を対象とした「敬老の日 感謝WEEK」を実施いたします。

飼育下で世界最高齢のロングノーズガーをスマコレクションにて展示中

「敬老の日 感謝WEEK」では、「敬老の日」に合わせ地域の皆さまへの日頃の感謝を込めて神戸市在住の65歳以上の方を対象に、お得なシニアチケットを販売いたします。今年は9月15日（月・祝）～9月19日（金）の5日間が対象期間で、神戸市にお住まいの65歳以上の方は1,000円（1DAY）でご入館いただけます。

西日本で唯一の「オルカパフォーマンス」をはじめ、世界初のシャチ専門の教育ゾーン「オルカラボ」や瀬戸内海の原風景を再現した「ローカルライフ」の展示など、家族３世代で楽しむことができる神戸須磨シーワールドへこの機会にぜひ、お越しください。

【敬老の日 感謝WEEK】

日程 ：2025年9月15日（月・祝）～９月19日（金）

料金 ：1,000円（税込）

対象 ：神戸市在住の65歳以上の方

※入館ゲート横の特設ブースにて住所・年齢を証明するものをご提示ください

販売枚数 ：先着計11,000名様

※2025年9月15日（月・祝） 9：30から入館可能なチケット 1,500名様

12：00から入館可能なチケット 1,500名様

2025年9月16日（火）～19日（金）10：00から入館可能なチケット 各日1,000名様

12：00から入館可能なチケット 各日1,000名様

販売方法 ：公式ホームページより事前にWEBチケットをご購入ください

※当日販売もございますが、混雑状況に応じて入館制限を行う場合がございますので

事前にWEBでのチケット購入をおすすめいたします。

予約開始日：2025年8月21日（木）12：00～WEB予約販売開始

URL ：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/6188/

【家族３世代で楽しめる神戸須磨シーワールド】■西日本で唯一シャチを展示する水族館

海洋生態系の頂点に立つ海の王者シャチの運動能力やトレーナーとの交流を通して織りなす華麗で大迫力のパフォーマンスを観覧いただけます。

ぜひポンチョを着用の上、水しぶきを浴びてシャチの迫力を全身でご体感ください。

オルカパフォーマンス■地域の自然環境を学ぶ「ローカルライフ」

六甲水系の河川や瀬戸内海などの豊かな自然を再現したエリア。

ニホンイシガメやホトケドジョウなどの里山に生息する生きものや

アマモの水槽など、地域の自然環境に生息する生きものを

観察することができます。

ローカルライフ■須磨海浜水族園の歴史をふり返る「スマコレクション」

アクアライブ１Fのスマコレクションでは、須磨海浜水族園で飼育されていた淡水魚の一部を無料公開しているほか、須磨海浜水族園の歴史を展示しています。このエリアで展示されているロングノーズガーのうちの１匹は飼育下で世界最高齢を更新しています。

スマコレクション

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

URL：https://www.granvista.co.jp/

神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

