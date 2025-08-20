「旺文社 受験生のための英検(R)カコモン」、会員登録者数２万人突破！

株式会社旺文社

教育出版社の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹）は、実用英語技能検定（以下、英検）の過去問学習ができるwebサービス「受験生のための英検(R)カコモン」（準1級～3級対応）において、サービス開始の2024年9月から11か月目の2025年7月23日に会員登録者数が2万人を突破したことをお知らせいたします。

「受験生のための(R)英検カコモン」公式サイト https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

▼「受験生のための英検(R)カコモン」機能紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WP1MrDrGyjQ ]

今後も、英検カコモンは受験生のみなさまの学びのサポートを続けてまいります。

なお、ライティングAI採点（β版）はさらなるアップデートを行い、2025年秋に公式版の実装を予定しております。

■もっとも満足度が高いコンテンツは「過去問（一次試験対策）」、次いで「ライティングAI採点（β版）」

旺文社が実施した「英検学習に関するアンケート」（2025年５月30日～６月30日）の中で、「英検カコモン」を利用して英検対策を行ったユーザーを対象に、満足度を調査いたしました。その結果、もっとも満足度の高かったコンテンツは「過去問（一次試験対策）」46.6％、「ライティングAI採点（β版）」21.2％、次いで「分野別特訓（でる順、難易度順フィルタ）」、「過去問（二次試験対策）」となりました。

スマホで気軽に質の高い一次試験対策を行えること、また、ライティングAI採点などの効率のよい学習ができることが評価の理由となっています。

▼ユーザーから届いた満足の声

「電車に乗りながらや、ベッドで寝転がりながら過去問を解くことができた。間違えた問題だけ徹底的に解くことができた。」（社会人）

「旺文社公式ということもあり、他のアプリよりも正確性や質が高いと感じた。」（高校3年生）

「すごく便利。どこまでやったかどうかの進捗が目に見えるのがよい。」（高校3年生）

「二次試験のシミュレーションがスマホでできるのが使おうと思った決め手でした！」（高校3年生）

「スピーキングやライティングは自己評価することが難しいので、AIのお試しでどういう書き方、どういうところを重点的に直せばよいかわかりやすくいいと思った。また解説が１つ１つ細かくついているのも魅力的で課金した。」（社会人）

■WEBサービス概要

・リリース日：2024年9月17日

・推奨動作環境：PC・タブレット・スマートフォンに対応。ブラウザは、Google Chrome最新版、Safari最新版に対応。

・対応級：英検準1級・2級・準2級プラス・準2級・3級

・税込価格（自動購読継続）：1か月プラン1,800円、12か月プラン18,000円［初回ログインから24時間無料トライアル可］

URL： https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※AI採点について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。

※AIで生成されたコンテンツに関しては、ユーザー自身で確認と判断をお願いしています。

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL： https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

創業 ： 1931年（昭和6年）10月

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/