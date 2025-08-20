LOIVE Presents 働く女性のキャリアイベント第3回『YOGA&ICEの会～女性のキャリアチェンジに必要なリスキリング術』を開催！【日時：9月10日（水）19時～/於：中目黒GTタワー9階】

株式会社LOIVE

LOIVE Presents 働く女性のキャリアイベント第3回『YOGA&ICEの会～女性のキャリアチェンジに必要なリスキリング術』

女性専用のブティック型グループフィットネススタジオを全国に5ブランド170店舗以上（2025年7月末時点）運営する株式会社LOIVE (本社：北海道札幌市、代表取締役：前川 彩香、以下 当社)は、働く女性たちを応援するキャリアイベントを2025年9月10日（水）に開催いたします。

当社は「人生を、愛そう。」をスローガンに「自分を愛し、輝く女性を創る。」を企業理念に掲げ、女性たちの美と健康をサポートする多角的なウェルネスサービスを提供しています。ホットヨガスタジオ「loIve」をはじめ、マシンピラティス専門スタジオ「pilates K」など、サービスブランドを通して、女性たちが身体だけでなく心の変化も実感し、自分らしく、いきいきと人生を前向きに歩み始める、そんなジムを超える「人生を、変える場所」となるウェルネスプレイスを創出しています。また当社は女性社員割合99%を占め、社員自身も「自分を愛し、輝く女性」を体現し、キャリアを通してウェルビーイングの実現を目指しています。

第3回となる本イベントは、 「女性のキャリアチェンジに必要なリスキリング術」をテーマに開催。トークセッションで登場するのは、実際に異業界へのキャリアチェンジをしてきた3名の女性たち。パネラーとして、Netflixの恋愛リアリティ番組『あいのり Asian Journey』に出演し、現在「MiiS」ブランドディレクターを務めるゆめちんさんと、WEB企業でのサービス企画や新規事業の立ち上げなどの経験を経て、現在はクラフトスイーツを手掛ける株式会社HiOLIの共同創業者の玉井賀子さんのお二人が登場。さらにIT企業役員からフィットネス業界へと転身した当社マーケティング執行役員の根本がモデレータを務めます。

今回はキャリアトークの他、自分を向き合う30分ヨガと、クラフトアイスクリーム(R)「HiO ICE CREAM」を食べながら女性たちをキャリアについてシェアする懇親会の3部構成で開催。女性たちのキャリア形成のヒントとなる情報をシェアし、キャリアに対する想いや悩みを分かち合う時間を通して、女性たち多様な働き方やキャリア形成の在り方を発見し、それぞれの自分らしいキャリアを創り出すきっかけになれば、と願っております。

LOIVEはこれからも「自分を愛し、輝く女性を創る」の企業パーパスのもと、女性99％組織ならではのノウハウをいかし、女性たちが集い・キャリアについて分かち合うウェルネスプレイスの場づくりを通して、女性たちが自分らしく活躍する真の女性活躍社会を目指してまいります。

【日 時】9月10日（水）19:00-21:00（開場18:30）

【場 所】中目黒GTタワー９階（株式会社LOIVE東京本部オフィス：東京都目黒区上目黒2-1-1）

【定 員】20名

【持ち物】お名刺、トレーニングウェア、タオル、お水

【申込先】https://forms.gle/2dGfnDbcgVC6cLn18

【当日の流れ】

・ヨガレッスン体験

・トークイベント

・懇親会（軽食&アイス）

※定員を超える場合は、抽選となります。抽選結果は登録メールにて順次ご案内いたします。

※着替え場所もご用意しておりますので、お仕事終わりにお気軽にご参加ください。

※会場にヨガマットの用意ございますが、ご自身のマットを持参いただいて構いません。

■HiO ICE CREAM（読み：ヒオアイスクリーム）

2019年に東京自由が丘でスタートしたクラフトアイスクリーム(R)「HiO ICE CREAM」。今回の懇親交流会では、HiO ICE CREAMのシグネチャーフレーバー「美瑛シングルオリジンミルク」を提供予定です。

（特定原材料等28品目：乳成分を含む）

登壇者プロフィール

石倉侑芽（株式会社WinC執行役員）あいのり出演後、アルバイトからブランドディレクターとして執行役員に

学生時代は雑誌CanCamの専属読者モデルとして活動。新卒でバッグブランドのプレスマーケティング部に所属。 Netflix「あいのりAsian Journey」に“ゆめちん”という愛称で出演し、タレント活動の後、アルバイトとして入社したInstagram美容メディア「MiiLabo」で編集長を経て、オーラル美容ブランド「MiiS」を立ち上げ、ブランドディレクターを務める。

自身もインフルエンサーとしてSNSでの発信も行なっている。

玉井 賀子（株式会社HiOLI 取締役 Co-Founder）WEB業界からの転身、クラフトスイーツを手掛けるものづくり業界へキャリアチェンジ

新卒で大手SIerに入社しシステムエンジニアとして従事。2005年イー・マーキュリー株式会社（現株式会社MIXI）に入社しサービスディレクターとして、多くの機能開発及びサービス全体に跨ぐプロジェクトを推進。その後、新規事業の立ち上げ、経営企画本部にて投資・投資後の事業バリューアップに従事。2016年12月より株式会社BAKE に入社し、特命案件や部署を跨ぐプロジェクト等を推進した後、デジタルコマース部部長としてオンライン事業を担当。2018年10月に共同創業者としてクラフトスイーツを手がける株式会社HiOLIに参画。HiOLIが運営するブランドの商品企画、デザイン、コミュニケーションを統括。

根本悠子（株式会社LOIVEマーケティング執行役員）スタイリストからIT企業役員へ。そして店舗型フィットネスベンチャーへキャリアチェンジ

スタイリストとしてキャリアをスタートした後、広告制作会社に転職し、Webデザインの営業職に従事。2007年に株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）へ転職。育休復帰のタイミングとなる2014年、「モンスターストライク」のプロモーションチームに参画。2023年4月からはデジタルエンターテインメント事業本部の管掌し、当時女性唯一の上級執行役員を歴任。

2023年12月、フィットネス業界に転身し、株式会社LOIVEのマーケティング部執行役員ゼネラルマネージャーに就任。マルチブランド運営体制で、事業フェーズが異なる複数の女性ブランドの集客戦略構築から実行管理まで担う。

LOIVE Presents 『働く女性のキャリアイベント』とは

2025年6月に第1回を開催し、今回で3回目となる本イベントは、「自分を愛し、輝く女性を創る。」を企業パーパスに掲げる当社が主催するイベントです。女性99％組織の当社ならではの女性としてのキャリアづくりや働き方のノウハウを発信するだけでなく、女性たちで集い・それぞれの価値観・キャリアについてシェアする時間を通して、働く女性たちのウェルビーイングを実現する「ウェルネスプレイス」としてのコミュニティ形成を目指しております。

■過去イベント実績；

（第1回）

・イベント名：女性たちの共感を呼ぶマーケティングセミナー

・登壇：川口加恋さん

・概要

「インフルエンサー万博」主催運営する株式会社ロトス「カレン社長」こと川口加恋さんをお招きして開催。“女性たちの共感を呼ぶマーケティング”をテーマに、当社代表取締役社長 前川とのトークセッションを通して、実践的なマーケティングノウハウはもちろん、同世代の働く女性たちが集い、それぞれの私らしいキャリアやライフについて自由に意見を交わしていただく内容で開催いたしました。

（第2回）

・イベント名：YOGA&MAMA‘S TALK NIGHT

・概要

働くママを対象に「女性×キャリアチャレンジ×子育て」をテーマに、トーク交流会を行いました。女性割合99％の女性企業で働く当社ならではのエピソードも交えながら、働くママ同士でキャリアに対する想いや悩みを分かち合い、そしてママとしての多様な働き方やキャリア形成の在り方を考える時間になりました。

会社概要

会社名：株式会社 LOIVE (ロイブ)

代表：前川 彩香

本社所在地：北海道札幌市北区北7条西4丁目5-1 伊藤110ビル 4階

事業内容：

ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」全国64店舗

サーフエクササイズ専用スタジオ「Surf Fit（サーフフィット）全国2店舗

マシン専門ピラティススタジオ「pilates K（ピラティスケー）」全国103店舗

30分マシン専門ピラティススタジオ「pilates K_smart」全国2店舗

マシン筋トレ専門グループスタジオ「REDY’S GYM（レディーズジム）」2店舗

サーキットストレッチ運動スタジオ「ノビ～ストレッチ」２店舗

プロダクト開発事業・オンラインスクール事業

※店舗数は2025年7月時点

