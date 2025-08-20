空間を彩る3種類の天然石チップ「カーネリアン・フローライト・フロスト水晶」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、カーネリアン・フロスト水晶・フローライトの天然石チップを発売開始いたしました。
生命力あふれるオレンジのカーネリアン、涼やかな質感のフロスト水晶、癒しの彩りを放つフローライトの3種類は、インテリアや浄化アイテムはもちろん、ハンドメイド素材としてもお楽しみいただけます。
日常に小さなきらめきを添えるアイテムとして、ぜひご活用ください。
■カーネリアンチップ
https://malulani.info/?pid=187575143
燃えるようなオレンジカラーが魅力。
「行動力」「勇気」「情熱」を象徴し、持つ人の背中を押してくれるようなエネルギーを秘めています。
■フロスト水晶チップ
https://malulani.info/?pid=187575188
マットな質感が美しい、透明感を抑えた優しい水晶。
空間を浄化し、調和と平穏をもたらす万能のストーンとして人気です。
■フローライトチップ
https://malulani.info/?pid=187575106
グリーンからパープルまで、幻想的なグラデーションが特徴。
「集中力」「癒し」「自由な発想力」をサポートすると言われています。
ハンドメイド素材としては、アクセサリーやレジン、キャンドルなどに幅広く活用できます。
インテリアとしては、小皿やガラス容器に入れて置くだけで、おしゃれな空間を演出。
また、他のパワーストーンや空間のクリアリングに使える浄化アイテムとしてもおすすめです。
■商品概要
- 商品名：天然石チップ（カーネリアン／フロスト水晶／フローライト）
- 販売価格（税込）：100ｇ 1,100円、500ｇ 3,850円
- 販売場所：公式オンラインショップ／各店舗
◆ご購入はこちらから
https://malulani.info/?pid=187575143
https://malulani.info/?pid=187575188
https://malulani.info/?pid=187575106
◆浄化グッズ一覧はこちらから
https://malulani.info/?mode=cate&cbid=330604&csid=0(https://malulani.info/?mode=cate&cbid=330604&csid=0)
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
◆おすすめ記事
▶カーネリアン | 効果・意味・アクセサリー
https://malulani.info/column/dictionary/carnelian
▶フローライト | 効果・意味・アクセサリー
https://malulani.info/column/dictionary/fluorite
▶水晶 | 効果・意味・アクセサリー
https://malulani.info/column/dictionary/quartz
▶厄除けに効くパワーストーン 天然石にはどんな浄化方法がおすすめ？新しく迎え入れる厄除けブレスレットも♪
https://malulani.info/column/stone-dictionary/41132.html
◆パワーストーン辞典のご紹介
▶種類から探す
https://malulani.info/column/aiueo
▶誕生石から探す
https://malulani.info/column/birth
▶色から探す
https://malulani.info/column/color
▶願い事から探す
https://malulani.info/column/wish
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。