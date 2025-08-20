簡単・時短でお着替えができる『パパッとらくちんロンパース』などお子さまのことを想った5商品が受賞15年連続受賞「第19回 キッズデザイン賞」







この度、簡単・時短でお着替えができる「パパッとらくちんロンパース」や、お風呂でもお部屋でも使える「助産師さんと考えた 寝かせて洗えるやわらかマット」、成長に合わせて使いやすい「乳歯ブラシ シリーズ」、お子さまのお口ケアアイテム「奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス」。

これら５つの商品が子育てに関わる社会解決に向けて取り組む優れた作品として顕彰されました。





■商品名 ：仕上げみがきにも使いやすい 乳歯ブラシ

■対 象 ：10ヵ月頃～

■カラー ：ピンク・ブルー・グリーン・ベージュ

■価 格 ：348円（税込382円）

■商品URL：https://bit.ly/4fHD7Nt

商品開発の経緯

歯みがきを嫌がるお子さまが多いことに着目。お子さまの歯ブラシ習慣のサポートをしたいと思い、「自分でしたい！」を応援する歯ブラシを開発。ひとりでの歯みがきに移行しやすく、さらにママ・パパも仕上げみがきしやすい歯ブラシを目指した。

こだわり

安全設計ののど突きを防ぐガード付きなので、お子さまがひとりで使うときものどを突いてしまう事故を防ぐ。お子さまの小さな手でも握りやすいグリップで大人用の歯ブラシに近い形状にすることでお子さまだけでなく、ママ・パパも握りやすく仕上げみがきにも使いやすい。







■受賞商品■商品名 ：パパッとらくちんロンパース 2枚組■対 象 ：[前開きタイプ] 3ヵ月頃～[かぶりタイプ] 6ヵ月頃～■サイズ ：[前開きタイプ] 60・70・80cm[かぶりタイプ] 70・80・90cm■価 格 ：[前開きタイプ] 1,680円（税込1,848円）[かぶりタイプ] 1,580円（税込1,738円）■商品URL：[前開きタイプ]https://bit.ly/3V1ZZgP[かぶりタイプ]https://bit.ly/3HtqZ60商品開発の経緯おむつ替えや吐き戻し、汗をかいたり1日に何度もある赤ちゃんのお着替え。共働きのご家庭が増える中ママ・パパの慌ただしさを少しでも軽減するため、肌着を着替えさせる回数やかかる時間に着目。少しでも多くお子さまとの楽しい時間を過ごしてほしいという想いから先輩ママ・パパの声をもとに開発し、お着替え時短の実現を目指した。こだわり[前開きタイプ]従来品では2つあった股下スナップボタンを1つに。胸元のスナップボタンの数を減らしカラー分けすることで、赤ちゃんが動いて股下スナップボタンが留めにくい時や、胸元のスナップボタンの留める位置がわからない時でも、“パパッとらくちん”に着替えさせることができる。[かぶりタイプ]襟ぐりがゴム仕様で大きく開き上からも下からも着脱が可能。前後どちらでも着用できるので着せ間違いがありません。従来品では2つあった股下スナップボタンを1つにし、胸元のスナップボタンをなくすことでお着替えが時短に。赤ちゃんが活発に動いても“パパッとらくちん”に着替えさせることができる。【商品概要】■商品名 ：助産師さんと考えた寝かせて洗えるやわらかマット■対 象 ：0～6ヵ月頃■サイズ ：W420×H670■カラー ：ホワイト・グレー■価 格 ：1,980円（税込2,178円）■商品URL：https://bit.ly/4ltdUaE商品開発の経緯共働きのご家族が増えてきており、忙しいママ・パパの慌ただしさを少しでも改善するため毎日あるお風呂時間に着目。妊娠から出産、新生児のケア・育児指導などを行う「With Midwife」の助産師さんと共に、お風呂だけでなくお部屋でのケアの時にも役立つ商品を開発。こだわり洗面台でも使用でき、お湯をためずに赤ちゃんを洗ってあげられるので準備も片付けも簡単・時短。お風呂時間だけでなく、お部屋でもお風呂あがりのケアやお着替え、おむつ替えなどさまざまな用途に合わせて使用でき便利。■商品名 ：リング状グリップで持ちやすい 乳歯ブラシ■対 象 ：6ヵ月頃～■カラー ：ピンク・ブルー・グリーン・ベージュ■価 格 ：348円（税込382円）■商品URL：https://bit.ly/3V1wxrg商品開発の経緯お口のケアが始まることが多い6ヵ月頃の赤ちゃんの手の大きさと動きに着目し、歯が生え始めたお子さまの小さな手でも握りやすい歯ブラシが必要だと考え、初めての歯みがきに慣れてもらうための商品を開発。こだわりお子さまの手の大きさを考慮した握りやすい形でどの方向からでも持ちやすく、いろいろな握り方に対応するリング状のグリップ。のど突きを防ぐガードを付けることでひとりでも練習できる安全設計に。先丸加工を施したソフトな毛なので乳歯と歯ぐきにやさしい。■商品名 ：奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス■対 象 ：3歳頃～■価 格 ：348円（税込382円）■商品URL：https://bit.ly/4lrHrBH商品開発の経緯市場にお子さま用のY字デンタルフロスの種類が少ないこと、「歯のケアを嫌がってしまう」、「治療をせずに済むように予防してあげたい」などお子さまのお口ケアに困っているママ・パパが多いことから、お子さま用のデンタルフロスに着目。赤ちゃん本舗の提案の元、株式会社オールウェイズと鹿児島大学小児歯科学分野の共同研究により、歯科学的に理想とするY字型デンタルフロスを開発。こだわり届きにくい奥歯までしっかりケアできるように形状やサイズを追求し、ママ・パパがお子さまに使用する際も、お子さまが自身で使用する際も使いやすいグリップに。歯間の汚れをしっかりキャッチするために、強度が高く切れにくいが、やわらかさが特長のポリエチレン素材の糸を選定。

～15年連続、通算受賞数44件～

受賞歴はこちらから：https://www.akachan.jp/company/sustainability/development/



赤ちゃん本舗は、コーポレートメッセージである「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」を実現し、家族みんなを笑顔にする新たな価値を創造し社会に貢献することが私たちの使命です。赤ちゃんのいる暮らしを支えていくために出産・子育てを取巻くさまざまな社会課題へも取り組み、お客さま一人ひとりの笑顔のためにモノ（物販）とコト（サービス）を提供していく子育て総合支援企業をこれからも目指していきます。











キッズデザイン賞は、子どもや子どもの産み育てに配慮したすべての製品・サービス・空間・活動・研究を対象とする顕彰制度です。

「子どもたちが安全に、そして安心して暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から、子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む優れた作品を顕彰するものです。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子育てに配慮されたものであればすべてが対象となります。



＜キッズデザイン賞HP: https://kidsdesignaward.jp/ ＞



[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

・公式HP：https://www.akachan.jp

