大阪・関西万博2025「世界に発信する防災の未来設計図」に出展協力
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年9月1日の「防災の日」に合わせて大阪・関西万博の会場で開催される防災イベント、「世界に発信する防災の未来設計図」に出展協力します。本イベントは、朝日放送グループホールディングスが主催し、災害への備えと未来への希望をテーマに開催されます。
本イベントでは、阪神・淡路大震災の際に朝日放送が記録した貴重な取材映像が大規模に公開される予定で、放送局としては非常に珍しい取り組みです。過去の教訓を未来へつなぐという強い想いのもと、企業・団体がそれぞれの視点から防災のあり方を発信します。
関西ペイントは、災害時の衛生環境を支える製品として、独自開発の漆喰塗料を用いた、段ボール製トイレを展示します。漆喰塗料の抗菌・抗ウイルス機能により、避難所での感染症対策効果が期待されます。また、10年間の長期備蓄が可能であることや、大人が15万回座っても壊れない耐久性も兼ね備えており、実用性や安心感を体感いただけます。
災害への備えとして開発した段ボール製トイレには、「防災に取り組む皆さまと共に、安心できる未来を築きたい」という当社の願いが込められています。その想いを多くの方に届けるため、今回の情報発信を行います。
ぜひご来場いただき、私たちと一緒に防災の未来について考える機会としていただければ幸いです。
■開催概要
・日時 ：2025年9月1日（月）～4日（木） 11時～18時（初日は12時から、最終日は17時まで）
・場所 ：大阪・関西万博会場 ギャラリーWEST（展示室1・展示室2・屋外展示ブース）
・展示品 ：抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ
・予約 ：事前予約不要
※来場には大阪・関西万博の入場料が必要となります
※悪天候等により中止となる場合があります
・サイト：https://www.asahi.co.jp/bosai/event2025/
・主催 ：朝日放送グループホールディングス
