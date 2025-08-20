アートホテル鹿児島 まだまだ夏は終わらない！「デイ＆ナイトプール」で暑い９月を満喫





アートホテル鹿児島（所在地：鹿児島県鹿児島市、総支配人：大森頼宜、以下当ホテル）は、2025年9月28日（日）まで、「デイ＆ナイトプール」を開催しております。今年、当ホテルとしては初めてナイトプールを開催し、ライトアップされた幻想的な空間が「非日常を味わえる」と多くのお客様にご好評をいただいております。また、プールサイドやロッカールームを一部リニューアルし、より快適にご利用いただけるようになりました。

9月も平年に比べて気温が高く、晴れの日が多いと予想されています。*1まだまだ夏を感じられるこの季節を最後まで満喫していただくため、9月1日（月）から9月28日（日）までの期間限定で、新たな企画とキャンペーンを実施します。ご宿泊のお客様には、ナイトプール入場券にカクテルやノンアルコールドリンクなどのワンドリンクが付いた「ナイトプール＋ワンドリンク付き宿泊プラン」をご用意しました。現在、ご予約受付中です。また、日帰りでナイトプールご利用のお客様には、SNS映えするカクテルや浮き輪レンタルがついたお得な「フォトジェニプラン」が登場します。

さらに、Instagramキャンペーンを2つ同時開催します。ナイトプールで写真をストーリーズに投稿いただくと、その場でドリンクまたはソフトアイスをプレゼント。また、この夏、当ホテルのプールで撮影した写真を指定ハッシュタグとともにご投稿いただくと、抽選でホテルペア宿泊券などの豪華賞品が当たります。

当ホテルは源泉57.6℃の天然温泉を利用した屋外スパ*2も併設しており、水着のままご利用いただけます。水に濡れて冷えた体を温めるのにも最適です。ご家族やご友人、大切な方と、心に残る特別な時間をお過ごしください。

*1 参照元：気象庁8月14日発表 九州南部地方１ヶ月予報

*2 泉質：ナトリウムー塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・高温泉）

【９月限定企画概要】





■「ナイトプール＋ワンドリンク付き！１泊朝食宿泊プラン」

ナイトプール入場券に、ワンドリンクサービスが付いたお得な宿泊プランです。

※プランのご予約はこちらから

■「フォトジェニプラン」

SNS映えするカクテルやノンアルコールドリンクなどのワンドリンク（1,200円相当）、浮き輪レンタル付きのお得な入場プランです。

料金：2,500円

期間：2025年9月1日（月）～9月28日（日）

【Instagramキャンペーン】

■ストーリーズ投稿で“映えドリンクorソフトアイス”GET！

内容：ナイトプールにて、カクテルまたはノンアルコールドリンクと一緒に撮影した写真をストーリーズに投稿

条件：ストーリーズ投稿時に、ホテル公式Instagramアカウント（@art_hotel_kagoshima）をメンション

特典：お好きなドリンクまたはソフトアイス無料券をプレゼント（当日利用可）

実施期間：2025年9月1日（月）～9月28日（日）

■ハッシュタグ投稿で豪華賞品をGET！

内容：今夏、当ホテルのデイプールやナイトプールで撮影した写真を指定ハッシュタグとともに投稿

条件：

1. ホテル公式Instagramアカウント（@art_hotel_kagoshima）をタグ付け

2. ハッシュタグ「#アートホテル鹿児島プール」を付ける

賞品：

[グランプリ] 当ホテルペア宿泊券または鉄板焼 海雲ペアディナー券 ペア２組

[参加賞] 当ホテル内レストラン利用券500円分

※利用期限：2025年12月14日（日）まで

応募期間：2025年9月1日（月）～9月28日（日）

アートホテル鹿児島 公式Instagram：https://www.instagram.com/art_hotel_kagoshima/

【デイ＆ナイトプール概要】





開催期間：2025年９月28日（日）まで

※天候により中止となる場合がございます。

営業時間：

・デイプール 9:00～18:30（最終受付17:30）

・ナイトプール 19:00～22:00（最終受付20:30）

入場料：

デイプール

・宿泊者：無料

・ビジター：大人 1,000円、見学 500円、小学生 500円、未就学児 無料

ナイトプール

・宿泊者：大人 1,000円、小学生 500円

・ビジター：大人 2,000円、小学生 1,000円

レンタル＆設備：

・水着レンタル（大人・子ども共通）：500円 ・浮き輪レンタル：デイ 300円、ナイト 500円

・ロッカー＆シャワー：ビジター 無料

フード＆ドリンク ： （一例）

・デイプール：ソフトアイス（マンゴー・バニラ・シャインマスカット）、ピザなどの軽食

・ナイトプール：定番のアルコールや南国を感じるカクテル、ノンアルコールカクテル

※料金は税金を含みます。 ※画像はすべてイメージです。

―「アートホテル鹿児島」概要 ―

【名称】 アートホテル鹿児島

【所在地】 〒890-0064鹿児島県鹿児島市鴨池新町22-1

交通：JR鹿児島中央駅から路線バスで約30分「農協会館前」より徒歩約1分、「鴨池港」より徒歩約5分、九州自動車道鹿児島I.C.より車で約15分

【開業日】 2019年9月30日（月）リブランド開業

【階数】 地上10階建

【客室】 208室／11タイプ

【レストラン】 3店舗 ロビー階 KAGOSHIMA BOLD KITCHEN／日本料理 みなと／鉄板焼 海雲

【館内設備】 ロビー／フロント／会議室／宴会場／チャペル／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL：099-257-2411（代） 公式ウェブサイト：https://www.art-kagoshima.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。 ※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp