New Relic、APM/オブザーバビリティ市場で国内シェア１位を獲得

デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relic株式会社（本社：東京都中央区、以下「New Relic」）は、このたび、株式会社アイ・ティ・アール（本社：東京都新宿区、以下「ITR」）が発行した市場調査レポート「ITR Market View：運用管理市場2025」（2025年7月発行）の「APM／オブザーバビリティ市場 2024年度」の全体（パッケージ＋SaaS）で37.9%の売上シェアを獲得し、日本市場における売上シェア1位となったことを発表します。なお本レポートによれば、New Relicは2023年度、2024年度の2年連続で同市場において売上シェア1位であり、2025年度（予測）においても1位を獲得見込みです。

＜APM／オブザーバビリティ市場：ベンダー別売上金額シェア（2025年度予測）＞

出典：ITR「ITR Market View：運用管理市場2025」

New Relicは、オブザーバビリティ市場のリーダーとして、日本において32,000名を超えるお客様に、豊富な機能を1つの統合されたプラットフォームで提供しています。お客様は、透明性が高くシンプルで予測可能な料金体系で最新のAI技術を含む全ての機能を活用できるだけでなく、New Relic日本法人のきめ細かなサポートも利用することができます。今後もNew Relicは、業界のリーダーとして、オブザーバビリティの民主化を推進し、あらゆる業種のお客様のデジタルビジネスとそのユーザー体験を支えていきます。

※なお、国内オブザーバビリティ市場については、株式会社テクノ・システム・リサーチが発行する市場調査レポート「サービスマネジメント市場のマーケティング分析」においても、New Relicは調査開始から6年連続でシェア1位(https://newrelic.com/jp/press-release/20241106)を獲得しています。

■「ITR Market View：運用管理市場2025」の詳細はこちらよりご確認ください。

https://www.itr.co.jp/report-library/m-25001500

■本プレスリリースのURLはこちらです。

https://newrelic.com/jp/press-release/20250820

■New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。

https://newrelic.com/jp/about/media-assets

■New Relicについて

2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jpをご覧ください。

■オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム「New Relic」の特長

New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー（メトリクス、イベント、ログ、トレース）を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間（MTTR）の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。

※New Relicは、New Relic, Inc.の登録商標です。

※本文書内の製品名および会社名は全て、それらの登録名義人の商標である場合があります。