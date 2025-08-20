防災は非常から日常へ。東京タワーで“備災”を学ぶ2日間『東京タワー親子防災物語9.01』初開催

東京タワー親子防災物語9.01実行委員会

東京タワー親子防災物語9.01実行委員会（企画：株式会社YASUPROJECT 井上 康治、実行委員長：佐々木 貴史）は、「防災の日」にあわせ2025年8月31日（日）・9月1日（月）の2日間、東京・港区の東京タワー周辺を会場に、災害への備えを学べる体験型イベント『東京タワー親子防災物語9.01』を開催いたします。

『東京タワー親子防災物語9.01』について

『東京タワー親子防災物語9.01』は「災害が起きる前に備える力＝備災」に焦点を当て、生活者・自治体・企業がそれぞれの立場で「災害前にできること」を考え、実際に「備える」までの行動変容を促すことを目的に実施するもので、今回が初開催となります。8月31日（日）は小・中学生とその保護者を対象とした「親子参加型 防災体験DAY」、9月1日（月）は自治体・企業の防災担当者を対象に「全国自治体参加型 防災実務シンポジウム」を行います。

2025年7月、カムチャツカ半島沖の地震により日本各地に津波警報・注意報が出されましたが、これまでの災害の経験から迅速な対応ができ、大きな混乱を防ぐことができました。これは日本人の防災意識の高さを示し、また日頃の備えの重要性を再認識する出来事でした。災害は“いつか”ではなく“いつでも”来るものです。令和6年能登半島地震の際は旅先での被災も注目されました。レジャーや観光で国内外から多くの人が訪れる東京タワーで災害を想定してみることにより、これまでにない気づきや日常に活かせる“備災”のヒントが見つかるはずです。

本イベントを「災害が起きる前に、自分たちに必要な備えや対策」を知る機会として、ぜひご参加ください。

＜開催概要＞

●8月31日（日）親子参加型 防災体験DAY

詳細を見る :https://bosaimonogatari.com/

実際の災害を想定した避難所本部・生活医療・インフラ復旧のテーマの展示から非常時の暮らしの工夫や最新の防災アイテムを見て・触れて・学ぶことができます。講演では気候変動によりどのような災害が起こるのかを学べます。さらに特別演出として、防災音楽コンサート『カセツな音楽隊～ととのう音、備える心～』も開催。防災の大切さを五感で感じていただける一日です。

・催事名：東京タワー親子防災物語9.01 親子参加型 防災体験DAY

・日時：2025年8月31日（日）10:00-16:30

・会場：東京タワー 正面玄関前イベントスペース（東京都港区芝公園4-2-8）

・対象者：港区内の小・中学生とその保護者（区外の親子も参加可能です）

・参加費：無料（申込不要です。直接会場へお越しください）

【親子参加型 防災体験DAY 実施内容】

・実際の災害を想定した避難所本部・生活医療・インフラ復旧のテーマゾーン展示

・講演（株式会社りらいぶ、ソフトバンク株式会社、日立建機日本株式会社、CRRA特任研究員）

・防災音楽コンサート『カセツな音楽隊～ととのう音、備える心～』（演奏：ミュージックキャラバンAroa）

・親子参加型 防災クイズ大会

●9月1日（月）全国自治体参加型 防災実務シンポジウム

全国47都道府県をオンラインでつなぎ、地震や集中豪雨で被災した自治体の防災担当者や、防災事業に取り組む企業の担当者・防災の有識者とともに、官民連携の備災モデルを考えるシンポジウムです。シンポジウム会場に隣接する東京タワー正面玄関前イベントスペースでは、“備災”の技術やアイデアを先導する企業・団体による最新の防災設備やテクノロジーの展示・実演を行います。

催事名：東京タワー親子防災物語9.01 全国自治体参加型 防災実務シンポジウム

日時：2025年9月1日（月）10:00-16:25（9:15開場）

会場：スターライズタワー スタジオアース（東京都港区芝公園4-4-7 東京タワーメディアセンター内）

※オンライン参加可

展示会場：東京タワー 正面玄関前イベントスペース（東京都港区芝公園4-2-8）

対象者：全国自治体の防災担当者・企業関係者

参加費：無料

参加申込：申込フォーム（https://forms.gle/nsqe4N7XzyK2B9fD6）から事前にお申込みください。

※申込締切：8月29日（金）17時

防災実務シンポジウム 申込フォーム :https://forms.gle/nsqe4N7XzyK2B9fD6

＜お申込み・ご参加に関するお願い＞

・オンライン参加の方も上記よりお申込みください。前日までに参加URLをご連絡いたします。

・複数名でご参加いただく場合、参加者全員の申込をお願いいたします。

・開始時間直前は受付の混雑が予想されます。スムーズな入場のためお早めにご来場ください。

・ご来場のお客様は受付にてお名刺を2枚頂戴いたします。

【防災実務シンポジウム プログラム】

第1部「過去事例からみる、これからの防災」（10:00-11:55）

●開会挨拶 登壇：佐々木 貴史（株式会社りらいぶ／東京タワー親子防災物語9.01実行委員長）

●基調講演「能登震災の反省と未来」

登壇：山守 雄太 氏（石川県志賀町 環境安全課 主任）

●オピニオンズコンサート 第1部

テーマ：「過去事例からみる、これからの防災」

コーディネーター：矢島 学 氏（日本テレビ／気象庁記者クラブ付防災報道担当）

パネリスト：

・木原 実 氏（気象予報士／防災士）

・佐々木 貴史 氏（株式会社りらいぶ／東京タワー親子防災物語9.01実行委員長）

・根本 昌宏 氏（日本赤十字北海道看護大学 教授 災害対策教育センター長）

・加藤 有祐 氏（株式会社Agoop）

・井上 茂 氏（港区 防災危機管理室 課長）

オンライン参加：富山県防災担当者様

第2部「即実践、備えを明日から」（12:50-16:25）

●ビデオメッセージ：内閣官房防災庁設置準備室

●防災実演プログラム

登壇企業

・株式会社りらいぶ

・一般社団法人インフラステーション推進機構

・ソフトバンク株式会社

・日立建機日本株式会社

・株式会社Agoop

●基調講演

登壇：中村 吉雄 氏（岩手県陸前高田市 防災局長兼防災課長）

●オピニオンズコンサート 第2部

テーマ：「即実践、備えを明日から」

コーディネーター：矢島 学 氏（日本テレビ／気象庁記者クラブ付防災報道担当）

パネリスト：

・中村 吉雄 氏（岩手県陸前高田市 防災局長兼防災課長）

・佐々木 貴史 氏（株式会社りらいぶ／東京タワー親子防災物語9.01実行委員長）

・加藤 有祐 氏（株式会社Agoop）

・山本 将志郎 氏（株式会社うめひかり）

・岡田 洋一 氏（株式会社メイダイ）

オンライン参加：

・松岡 隼人 氏（熊本県人吉市長）

・山本 秀平 氏（和歌山県みなべ町長）

・藤崎 靖啓 氏（元テレビ高知アナウンサー）

●質疑応答（来場自治体・関係者より。オンラインでの質問を含む）

●2025 9.01 東京タワー防災提言・総括

中村 吉雄 氏（岩手県陸前高田市 防災局長兼防災課長）

■運営体制

主催：東京タワー親子防災物語9.01実行委員会

後援：港区、港区教育委員会（予定）、株式会社InterFM897、株式会社エフエム東京

特別協賛：株式会社りらいぶ

協賛：株式会社Agoop、一般社団法人インフラステーション推進機構、株式会社うめひかり、オオシマ自工株式会社、株式会社メイダイ、株式会社ときわ商会

特別協力：株式会社TOKYO TOWER、ソフトバンク株式会社、日立建機日本株式会社

■会場のご案内

＜所在地＞

・東京タワー：東京都港区芝公園4-2-8

・スターライズタワー スタジオアース：東京都港区芝公園4-4-7（東京タワーメディアセンター内）

＜地下鉄・電車でのアクセス＞

・都営地下鉄 大江戸線 赤羽橋駅 / 赤羽橋口 徒歩5分

・東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 / 1番出口 徒歩7分

・都営地下鉄 三田線 御成門駅 / A1出口 徒歩6分

・都営地下鉄 浅草線 大門駅 / A6出口 徒歩10分

・JR 山手線・京浜東北線 浜松町駅 / 北口 徒歩15分

東京タワーアクセスマップ

＜車でのアクセス・駐車場のご案内＞

・首都高速都心環状線 芝公園出口より7分

・東京タワーに隣接する地上駐車場と地下駐車場がございます。

■本イベントに関するお問い合わせ先

メールアドレス：oyakobosai@bosaimonogatari.com