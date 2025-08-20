人気商品『多機能接着剤はがし』に、持ち運びやすいコンパクトサイズ（120ml）が新登場！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場内の自社ショップ「zepan car」にて、人気商品『多機能接着剤はがし』のコンパクトサイズ（120ml）を2025年8月14日より販売開始しました。
本製品は、接着部分に直接スプレーし、付属の専用スクレーバーで剥がすだけの簡単ステップでご使用いただけます。長年こびりついたノリや粘着剤をスピーディに溶かし、素材を傷めることなく美しい仕上がりを実現します。
【商品概要】
商品名：多機能接着剤はがし
内容量：120ml
主な成分：D-リモネン、界面活性剤、高効浸透剤、植物エキス、クリーニング溶剤
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-cjj03/
【商品の特長】
・優れた浸透力
残留した接着剤に素早く浸透し強力に溶解
・多彩な使用シーン
ガラス、金属、車の塗装面など幅広く対応
・爽やかなレモンの香り
嫌なニオイが気になりにくくほぼ無臭
・下地を傷めにくい成分
酸性成分や腐食性を含まず素材にもお肌にも優しい
・専用ツールが付属
スクレーバーが付属、届いたその日から作業が出来る
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327693&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327693&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
ショップ名：zepan car
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327693&id=bodyimage3】
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜関連リンク＞
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/
◇X https://x.com/zepan_jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327693&id=bodyimage4】
配信元企業：鑫三海株式会社
プレスリリース詳細へ