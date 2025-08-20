【実録】婚外恋愛の当事者インタビュー＠「体の関係はなくてもいい」と話す明さん｜連載「婚外恋愛、それぞれのカタチ」人気記事ピックアップ
既婚者の多様な生き方を応援するWebメディア「Healmate magazine（ヒールメイトマガジン）」（https://healmate.jp/magazine/）では、2025年4月より婚外恋愛の当事者、セカンドパートナーの経験者にインタビューする連載企画「婚外恋愛、それぞれのカタチ」を進めています。
なぜ、彼（女）たちはパートナー以外と関係を持つのか。それはどのように始まり、どう終わるのか。さまざまな背景を持つ「婚外恋愛の経験者」たちに、その実態を聞き、一筋縄では行かない人生や男女関係に想いを馳せる企画です。
2025年8月時点で11名の方のインタビューが掲載されています。
https://healmate.jp/magazine/extramarital-love-intervie/
今回はそのなかから、反響の大きかった明さん（49歳・二児の父・会社員）のインタビューの一部をご紹介します。
明さんの話で興味を引かれるのは「体の関係はなくてもいい」と考えている点でしょう。一般的に、婚外パートナーを探す男性の多くは「体の関係ありき」と思われがちですが、彼の場合は違うのです。
ではなぜ、彼は出会いを求めるのか。純粋なセカンドパートナーに何を期待しているのか。その語りに耳を傾けてみてください。
◆「男女どっちでもいい」婚外恋愛で「プラトニックに繋がりたい」－－明（49歳）
妻とは、新卒で入社した会社で出会いました。二つ年上の先輩で、仕事を通じて自然に惹かれ合い、恋愛を経て結婚。気づけば20年近く一緒に暮らしています。夫婦仲が悪いわけではなく、休日に出かけたりもします。ただ、夫婦としての熱はいつの間にか落ち着いてしまい、いまは“家族”という形に収まっている感覚です。身体的な関わりも、もう10年近くありません。
そんな状況の中で、物足りなさを感じることがありました。求めていたのは単純な性的な欲求ではなく、一人の人間として心から繋がれる相手。ドキドキやときめきというより、深く通じ合える感情を求めていたのだと思います。相手は男女どちらでも構いません。大事なのは「心の距離」でした。
これまでに何人かと関わりがありました。趣味のサークルで知り合った女性とは、最初は軽い会話から始まったものの、数か月で自然に終わりました。その後、再会して少し親密になった時期もありましたが、結局は続かず。相席居酒屋で知り合った女性とも半年ほど付き合いましたが、私が忙しさにかまけて連絡を疎かにしてしまい、終わりを迎えました。振り返ると、私自身が相手を大切にできていなかったのだと思います。
その後、取引先の人から既婚者向けのアプリの存在を知りました。ちょうど友人が婚活写真を撮る機会があって、私もついでに撮ってもらったのですが、その写真を使って登録してみたら、想像以上に反応があって驚きました。プロの写真の力は大きいですね（笑）。
アプリで出会った女性の中には、特に心が通じ合えたと感じる方がいました。趣味も合い、会話も弾み、これまで以上に「一緒にいる時間」が楽しいと思えた相手でした。けれど、半年ほどでその関係も終わってしまいました。後になって考えると、彼女は私に合わせてくれていたのだと思います。本当の意味で彼女が欲しかったものを、私は渡せていなかったのかもしれません。
私が求めているのは、身体の関係だけでは満たされない、もっと素朴で温かい時間です。一緒にご飯を食べたり、何気ない会話をしたり、ときには健康ランドに一緒に行けるような関係。そんな時間を分かち合えるなら、相手が男性でも女性でも構わない。心が繋がっていれば、それで十分なのです。