ÀõÁð¤Î¿Íµ¤¤Î´ÅÌ£½è¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¡×¤Ç»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤ÎÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¤Ç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÇò¶Ì¼êÈ¢¡×¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍ½Ìó¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¾å¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤³¡Ê¤³¤·¤¢¤ó¡Ë¡×¡¢Ãæ¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¡¢²¼º¸¡Ö¤º¤ó¤À¡×¡¢²¼±¦¡ÖËõÃã¤¢¤ó¡×
¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥½¥ì¥À¥á¡ª¡Ù¤Î¡È¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØDayDay.¡Ù¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÀõÁð¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÅÌ£½è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇò¶Ì¼êÈ¢¡×¤È¤Ï
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±ºÅçÂÀÏº¤Î¡Ö¶Ì¼êÈ¢¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢
¡¦ ¡È¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡É
¡¦ ¡ÈÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¡É
¤Î2¤Ä¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì¸©»º¤Î¤â¤ÁÊÆ¡Ö¤Ò¤è¤¯ÊÆ¡×¤òÀÐ±±¤Ç¤Ò¤¤¤¿Çò¶ÌÊ´¤È¡¢°¤ÁÉ¤ÎÉúÎ®¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÇò¶Ì¤ò»ÈÍÑ¡£9¸ÄÆþ¤ê¡ÊÀ¹Âô»³¤Ï8¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤ÎÇò¶Ì¤ò¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¤¢¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²¹¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¼«Âð¤ÇìÔÂô¤ÊÏÂ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ä¤ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÇò¶Ì¼êÈ¢¡ÖÀ¹Âô»³¡Ê¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡Ë¡×
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍ½ÌóÂÐ±þ¡Ë
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢ ¤¢¤ó¤³
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¤¢¤ó¤³¡£¼«²ÈÀ½¹õ¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¡£
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢ ¤ß¤¿¤é¤·
ËÜ¾úÂ¤¾ßÌý¡¦ËÜ¤ß¤ê¤ó¡¦¤¤ÓÅü¡¦¹ñ»º³ëÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¤ß¤¿¤é¤·ñ²¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ö¤ä¤²¤óËÙ¡×¤Î¼·Ì£¤ò¡£
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢ ËõÃã¤¢¤ó
µþÅÔ¡¦±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö±üÀ¾ÎÐË§±à¡×¤ÎËõÃã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤ËõÃãñ²¡£Çò¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¾åÉÊ¤Ë¡£
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢ ¤º¤ó¤À
»³·Á¸©»ºÈëÅÁÆ¦¤ò¼ç¤Ë¿Å²Ð¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¤º¤ó¤Àñ²¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢ À¹Âô»³
¤ß¤Ä¤ä¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤¢¤ó¤³¡Ê¤³¤·¤¢¤ó¡Ë¡¦¤ß¤¿¤é¤·¡¦¤º¤ó¤À¡¦ËõÃã¤¢¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
¢£Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍ½Ìó¤Ï¡¢°û¿©Å¹Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTableCheck¡Ê¥Æー¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÍèÅ¹´õË¾Æü¤Î 2ÆüÁ°18»þ¤Þ¤Ç ¤ËÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤´´õË¾»þ´Ö¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤Å¹Æ¬¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·èºÑ¤Ï»öÁ°¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê»Å¾å¤²¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¶Ì¼êÈ¢
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä Ãç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-18-1
³«¶ÈÆü»þ¡§2022Ç¯4·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6802-7710
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～18:00¡Ê´°Çä¼¡ÂèÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀõÁð»ûÍëÌç¤òÆþ¤Ã¤ÆÃç¸«À¤±¦Â¦2Å¹ÊÞÌÜ
¡ã¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¡ä
¡¦Çò¶Ì¼êÈ¢¡Ê¤¢¤ó¤³¡¦¤ß¤¿¤é¤·¡¦ËõÃã¤¢¤ó¡¦¤º¤ó¤À¡¦À¹Âô»³¡Ë
¤¤¤Á¤´Çò¶ÌÂçÊ¡
¡¦¤¤¤Á¤´Çò¶ÌÂçÊ¡¡Ê1ÆüºÇÂç300¸ÄÈÎÇä¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ë
Çò¶ÌÊ´¤È¾ø¤·¤¢¤²¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊµáÈî¤ËÇò¤¢¤ó¡¢½Ü¤Î¹ñ»º²Æ¤¤¤Á¤´¡£
´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¡£
¤Ò¤È¤¯¤ÁÇò¶ÌÃÄ»Ò¶ú
¡¦¤Ò¤È¤¯¤ÁÇò¶ÌÃÄ»Ò¶ú¡Ê4¼ï¡Ë
¿Íµ¤¤ÎÇò¶Ì¤ò°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¡£
ËèÄ«¼êÂÇ¤Á¤Î¶ú¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¡ÖËõÃã¤¢¤ó¡×¡Ö¤º¤ó¤À¡×¤Î4¼ï¡£
ÀõÁð»¶ºö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¡£
¡¦¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Çー/Åí¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Çー
¤¤¤Á¤´¡§µÜ¾ë¸©»³¸µÄ®»º¤Î¹âÀô¤µ¤ó¤Î¤è¤Ä¤Ü¤·¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤È²ÌÆù´¶¡£
Åí¡§»³Íü¸©»º¤Î¸÷¥»¥ó¥µー¤ÎÅüÅÙ´ÉÍý¤ÎÅí¤ÈÄ¹Ìî¸©Àé¶Ê¤ÎÅí¥¹¥È¥ìー¥È²Ì½Á100%¤ÎÅí¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìËÜ°ìËÜ¼êºî¤ê¤Î´ÅÌ£²°¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¥¢¥¤¥¹ÂçÊ¡
¡¦ËõÃã¥¢¥¤¥¹ÂçÊ¡
µþÅÔ¡¦±§¼£¡Ö±üÀ¾ÎÐË§±à¡×¤ÎËõÃã¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£
¼«²ÈÀ½ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡ßÇò¤¢¤ó¤ÎËõÃã¤ò¤¢¤ï¤»µáÈî¤ÇÊñ¤ó¤À¡¢ÏÂ¤ÎìÔÂô¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¹¤¬¤ëÇ»Ãã¤Î¹á¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ºÅ»ö½ÐÅ¹¾ðÊó
°ËÀªÃ°¿·½É
¡¦2025Ç¯4·î9Æü～15Æü ¡Öº£¤á²Û»Ò¡×½ÐÅ¹¡Ê°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡Ë
¡¦2025Ç¯6·î11Æü～13Æü ¡ÖISETAN WAGASHI FES 2025¡×½ÐÅ¹
¢£¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ2024Ç¯¡¢2025 Ç¯
¡ÚËÜÅ¹¡Û
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥½¥ì¥À¥á¡ª¡Ù¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡ÊÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¼èºà¡Ë
¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØDayDay.¡Ù¤ª¤«¤ï¤ê¥°¥ë¥á¡ÊÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ù¡Öº£¹Ô¤¤¿¤¤£±Æü¾è¼Ö·ô¤ÎÎ¹¡×¡ÊSUPER EIGHT²£»³Íµ¤µ¤ó¡¦ºç¸¶°ê·Ã¤µ¤ó¡¦ÉÙÅÄË¾À¸¤µ¤ó¡¢HiHiJetÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¶âÍËÆü¡ÙËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡ÈÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤ò½ä¤ê¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©Áª¼ê¸¢¡×
¡¦TBS ¡Ø¥×¥Á¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÙÀõÁð¥°¥ë¥áÆÃ½¸¡ÊFUJIWARAÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÚÃç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¡Û
¡¦TBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÀõÁð»¶ºö¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
¤Ê¤ÉÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ä
¡ÚÅ¹Ì¾¡Û¡Ö´ÅÌ£¤ß¤Ä¤ä ËÜÅ¹¡Ê¥á¥È¥íÄÌ¤ê¡Ë¡×
¡Ú½»½ê¡Û¢©111-0032 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð£±ÃúÌÜ£³£²－£±£³¾¾Â¼¥Ó¥ë1¡¦2³¬
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡ÖÀõÁð±Ø¡×3ÈÖ½Ð¸ý±¦¼ê´Ñ²»ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìÉðÅ´Æ»¡ÖÀõÁð±Ø¡×ÀµÌÌ¸ý¤«¤é¿·Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü12¡§00～17¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー16¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚÆü½Ë10¡§00～18¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー17¡§30¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄêµÙÆü¡ÛÉÔÄêµÙ
¡ÚInstagram/ËÜÅ¹¡Ûhttps://www.instagram.com/kanmi_mitsuya/
¡ÚInstagram/Ãç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¡Ûhttps://www.instagram.com/kanmi_mitsuya_nakamise/
¡Ú¥Æー¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Í½Ìó/ËÜÅ¹¡Ûhttps://www.tablecheck.com/ja/shops/kanmi-mitsuya/reserve
¡Ú¥Æー¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Í½Ìó/Ãç¸«À¤ÄÌ¤êÅ¹¡Ûhttps://www.tablecheck.com/shops/kanmi-mitsuya-nakamise/reserve