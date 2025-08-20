「みらいPitch」第3回ピッチイベントを開催

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局と連携し、地域経済を牽引する中堅・中小企業（地域未来牽引企業）の更なる成長に向けた新事業創出プロジェクト「みらいPitch」の第3回ピッチイベントを9月25日（木曜）に開催します。

1．背景・目的

経済産業省では、地域経済の中心的な担い手となりうる企業を「地域未来牽引企業（以下、「未来企業」という。）」として選定し、多様な政策手段で重点的に支援することで、未来企業の取組をサポートしています。

この一環として、各経済産業局及び独立行政法人中小企業基盤整備機構では、成長を目指す未来企業が、地域の垣根を越え、全国の優れた技術・サービスを有する企業等との共創及び新事業創出を目指す場として、「みらいPitch」を令和6年9月に立ち上げ、これまでに2回のピッチイベント（東京都大田区、愛知県名古屋市）を開催しました。（2回目から登壇企業を四国エリア、九州エリアへ拡大。）

2．「みらいPitch」開催概要

今回は新たに東北へもエリアを広げ、また、未来企業のみならず中堅企業や１００億宣言企業へ対象を拡大し、各地域の企業７社の共創ニーズを発表します。

各社の共創ニーズは、ジェグテック上の「みらいPitch」特設ページにおいても併せて発信し、全国の中堅・中小企業・スタートアップ等との引き合わせを促します。

さらに、中小機構や各経済産業局が、登壇企業の商談をフォローアップし、支援ニーズに応じて補助金制度や知的財産等の専門家の紹介を行うなど、共創対話や取引が円滑に行われるようサポートします。

（みらいPitch概要図）

○日時：令和7年9月25日（木曜）15時00分～17時30分

○場所：ハイブリッド開催【会場】JR博多シティ10階 大会議室C・D（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1）、【オンライン】Teams

○聴講対象：中堅・中小企業、スタートアップ、自治体、産業支援機関、地域金融機関、大学、研究機関、ベンチャーキャピタル等

○プログラム（予定）：

1.15時00分 開会

2.15時05分 キーノート講演

登壇者：九州大学ビジネス・スクール（QBS） 小城 武彦 専攻長

3.15時25分 企業による共創ニーズ発表

4.16時50分 支援施策のご紹介

5.17時00分 交流会（名刺交換等）※対面のみ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1775_1_f5c3872d2b0f0cb7266ec75de9c9d4cd.jpg?v=202508200157 ]

○主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構、東北経済産業局、関東経済産業局、

中部経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局

○共催：九州大学ビジネス・スクール（QBS）

3．参加申込方法

下記URLよりお申し込みください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kyusyu-seichoshien/0925-miraipitch

締切：令和7年9月24日（水曜）16時00分

4．関連情報

◆「みらいPitch」について

中小機構及び各経済産業局では、中堅・中小企業の成長に向けた新事業創出のため、ジェグテック上で、未来企業等の共同開発・協業ニーズを常時発信しています。第1回及び第2回開催の様子については以下をご覧ください。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/miraitoshi/mirai_pitch.html

◆ジェグテックについて

中小機構が運営する国内中小企業、大手・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイト。国内中小企業28,000社、大手企業1,000社、海外企業9,000社が活用し、輸出・海外展開、新製品開発、共同開発、合弁会社設立など、年間12,000件のマッチングを実施しています。

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/

◆みらいPitch特設サイトについて

みらいPitchにおいて未来企業が発表したニーズについては、特設サイトでも公表しています。本イベント登壇企業のニーズについても、本イベント終了後に掲載を予定しています。

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/miraipitch/

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。