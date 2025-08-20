サロンオーナーなど最大1,000人の美容関係者が集結！競争から協業へ、美容業界の新たなつながりを生む展示会イベント『ユナイトEXPO2025 ～美容祭り～』

ユナイト株式会社

エステサロン向け化粧品ブランドVERUNA（ヴェルナ）の開発・販売やサロン向け経営支援を行うユナイト株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：金木春花）は、創業10周年の節目として、美容展示会イベント『ユナイトEXPO2025 ～美容祭り～』を9月18日（木）に東京・品川で開催します。

最新の美容商材の展示・体験に加え、サロン経営に役立つ講演や懇親会を通じて、サロンオーナーなど最大1,000人の参加者がつながり合い、協業のきっかけを生み出すことで、美容業界の“次の時代”を共につくる機会を創出します。

開催の目的

近年の美容業界は個人経営のサロンが増え、オーナーは「技術・知識の習得」「集客」「運営」をひとりで背負う時代になっています。自分で道を切り拓く自由がある一方で、情報や経営のヒントを得る機会が限られ、孤立しやすい構造になっているのも事実です。

ユナイトはこれまで、エステサロン向け化粧品の開発・販売だけでなく、現場に寄り添った教育やサロン運営の支援を続けきました。その中で感じているのは、これからは「競争」ではなく「協業」こそが、サロンの力になるということです。

『ユナイトEXPO2025 ～美容祭り～』は、ライバルではなく“仲間”としてつながるための展示会イベントです。オーナー同士が情報交換し、支え合う関係を築くことで、“サロンと美容業界の未来を変えるきっかけ”を提供します。

イベント内容・見どころ

■全国から美容サロンオーナー・サロン開業予定者・美容系インフルエンサーなどが集まる、1000人規模のイベントです。技術や製品だけでなく、経営の知恵や新たな出会いまで持ち帰っていただけます。最新トレンド、経営ノウハウを習得し、サロン経営を再構築するための一日です。

■約20企業が出展し、美容関連機器・商材・施術・DXツールなどの展示・体験ブースを展開します。

■美容業界歴24年の経営コンサルタント・渡邉竜也氏をはじめ、経営、技術、美容メソッドなど各方面で活躍するプロフェッショナルが、特別講演を実施します。

■展示会終了後には懇親会「美容祭り」を開催。オーナー同士・出展者同士がリラックスした雰囲気で交流し、情報交換や協業のきっかけにしていただけます。

開催概要

■ イベント名：ユナイトEXPO2025 ～美容祭り～

■ 日時：2025年9月18日（木）10:00～18:00（懇親会19:00～）

■ 会場：東京品川ザ・グランドホール（品川グランドセントラルタワー３階）

■ 来場者：全国のエステ・美容サロンオーナーなど 約1000人（事前予約制）

■ 出展企業：約20社（美容商材・機器・DX・サロン支援など）

■イベントサイト：https://nexio.co.jp/test/2025/unite_expo/

【ユナイト株式会社 概要】

会社名：ユナイト株式会社

所在地：東京都台東区東上野3丁目15-12-702

設立：2015年7月8日

代表者：金木 春花

事業内容：ビューティーアカデミー、ハーブピーリングなどエステサロン向け化粧品企画・開発、エステサロンコンサルティング

公式サイト：https://veruna.jp/

ユナイト株式会社 代表 金木春花株式会社ツナグ 代表 渡邉竜也氏【渡邉竜也氏 プロフィール】

株式会社ツナグ代表。経営コンサルタント。

美容業界歴24年。

2,000件以上のサロン、3,000人以上のエステティシャンと関わる中で、売上を伸ばすノウハウを習得。

現在、セミナー生500名に対して売上アップノウハウを伝えつつ、美容メーカー、ディーラーなどのコンサルティングにも従事。

本の出版ではAmazonランク1位を獲得。

今回のイベント企画も手がけている。