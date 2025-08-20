こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
９月・１０月の土・休日限定で、「京王ライナー」の座席指定料金割引キャンペーンを実施します！
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、９月６日（土）から１０月２６日（日）までの土・休日計１９日間を走行する一部列車を対象に、「京王ライナー土休日割引キャンペーン」（以下、本企画）を実施します。
本企画は、よりお得に「京王ライナー」の快適さを実感していただけるよう、土・休日限定で対象列車において通常４１０円（税込み）の座席指定料金を３００円（税込み）に割引するキャンペーンです。
割引対象の列車は朝８時台から、１０時台までに京王八王子駅、１１時台までに橋本駅を発車する上り「京王ライナー」になります。座席指定券は、京王チケットレスサービスおよび券売機にて購入が可能です。
本企画を通じて、都心方面への移動需要や秋のお出かけ需要の創出を図ってまいります。
今後ともお客さまのご利用状況などを踏まえ、京王ライナーのさらなるサービスの向上・拡充に取り組んでまいります。
【本件のポイント】
①９月・１０月の土・休日において、対象となる「京王ライナー」の座席指定料金を通常の４１０円（税込み）から３００円（税込み）に割引するキャンペーンを実施。
②「京王ライナー」の快適さをよりお得に実感していただきつつ、都心方面への移動需要創出や秋のお出かけ需要の創出を図る。
③本企画を通じて、今後も京王ライナーのさらなるサービス向上・拡充に取り組む。
１．「京王ライナー」の座席指定料金割引キャンペーンについて
（１）実施期間
９月６日（土）から１０月２６日（日）までの土・休日 計１９日間
（２）対象列車
※詳細については京王ライナー公式ホームページでご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/zasekishitei/waribiki/
（３）座席指定料金
３００円（税込み）
※通常４１０円（税込み）から１１０円割引
※座席指定券をお持ちにならずにご乗車された場合は、割引対象外の「京王ライナー」と同様、車内にてお一人様７００円（税込み）をご精算いただきます。
２．購入方法
＜京王チケットレスサービス＞
・７日前７：００（京王パスポートカード登録会員は６：００）～各駅発車時刻１分前まで
※京王チケットレスサービス：https://www.keio-ticketless.jp/keio-web/top.xhtml
＜券売機＞
・券売機では運行当日に空席がある場合のみ、運行当日始発から購入できます。
・発売終了は発車１～３分前で券売機の設置場所により異なります。
３．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
【参考】具体的なお出かけスポットについて
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-3106