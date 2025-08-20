大阪・関西万博店の人気メニューが全国のくら寿司で楽しめるグローバル旗艦店で8月22日（金）より全5種販売全国のくら寿司で9月5日（金）より全3種販売

大阪・関西万博店の人気メニューが

全国のくら寿司で楽しめる

グローバル旗艦店で8月22日（金）より全5種販売

全国のくら寿司で9月5日（金）より全3種販売















大手回転寿司チェーンで唯一、全店で回転ベルトを使用してお寿司を提供している当社は、大阪・関西万博において、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトとした店舗を出店しています。この店舗では、万博が“世界中からたくさんの人やモノが集まる場”であることから、大阪・関西万博に参加している約70か国の代表料理を再現した特別メニューを販売。当社の商品開発担当が大使館関係者の方々に試食をしていただくなどして、本場の味を再現することにこだわって開発したものです。

これらの特別メニューは、全国のくら寿司各店でも1商品ずつ販売していますが、「人気の商品を近くのお店でも食べたい」などのご要望を多数いただいており、この度、「グローバル旗艦店 浅草ROX・原宿・押上（スカイツリー前）駅前・銀座・道頓堀・なんばパークスサウス」の6店舗にて、大阪・関西万博店で人気の5商品を、より手に取っていただきやすい価格で提供できるように商品設計を調整して販売いたします。ラインナップは、ハンガリーの料理「鴨のロースト トリュフソース」、マダガスカル共和国の料理「マダガスカルバニラパンケーキ」、パラオ共和国の料理「アホ」、ベリーズの料理「ハバネロチキン」、大韓民国の料理「カンジャンセウ」で、8月22日（金）から各150円（※2）でご提供します。

さらに、このうち、「鴨のロースト トリュフソース」、「マダガスカルバニラパンケーキ」、「アホ」の3商品については、9月5日（金）より、全国のくら寿司にて期間限定で各115円（※2）で販売いたします。

より手軽に世界の料理をお楽しみいただけ、万博気分を堪能できるこの機会に、ぜひお近くのくら寿司へお越しください。



ⓒExpo 2025



※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

※お持ち帰り不可。





＜ハンガリーの料理＞

鴨のロースト トリュフソース

●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間

150円/8月22日（金）～無くなり次第終了

●通常店舗 販売価格/販売期間

115円/9月5日（金）～9月15日（月） ＜ハンガリーの料理＞鴨のロースト トリュフソース●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間150円/8月22日（金）～無くなり次第終了●通常店舗 販売価格/販売期間115円/9月5日（金）～9月15日（月）





サクサクのクラッカーにマスカルポーネチーズ、燻製した鴨ロース、香り高いトリュフソースをトッピング。付け合わせの赤キャベツは、酸味をきかせマリネしています。







＜マダガスカル共和国の料理＞

マダガスカルバニラパンケーキ

●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間

150円/8月22日（金）～無くなり次第終了

●通常店舗 販売価格/販売期間

115円/9月5日（金）～9月15日（月） ＜マダガスカル共和国の料理＞マダガスカルバニラパンケーキ●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間150円/8月22日（金）～無くなり次第終了●通常店舗 販売価格/販売期間115円/9月5日（金）～9月15日（月）





パンケーキに、バニラビーンズ入りのカスタードクリームをたっぷりかけており、カラメルソースのほろ苦さがアクセントになっています。









＜パラオ共和国の料理＞

アホ

●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間

150円/8月22日（金）～無くなり次第終了

●通常店舗 販売価格/販売期間

115円/9月5日（金）～9月15日（月）

ココナッツと餅で作る甘い南国風おしるこ。甘めのココナッツソースにココナッツファインを使用。中にある団子のもっちりさがやみつきになります。















＜ベリーズの料理＞

ハバネロチキン

●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間

150円/8月22日（金）～無くなり次第終了

ベリーズ産のハバネロソースを使用。ほどよい辛さに仕上げたHOT（ホット）は野菜の風味とともに素材本来の旨みを引き立て、チキンとの相性も抜群です。











＜大韓民国の料理＞

カンジャンセウ

●グローバル旗艦店 販売価格/販売期間

150円/8月22日（金）～無くなり次第終了

特製のヤンニョンジャン、リンゴを使用した醤油タレに漬け込んでいます。ねっとりとした食感とエビの甘みをしっかりと味わえます。



■大阪・関西万博店限定 世界の料理の高級ラインナップが新登場！









＜イタリア共和国の料理＞

トリュフクリームパスタ風 2,000円

販売期間：8月22日（金）～10月13日（月）

※お持ち帰り不可

※らーめん麺を使用しております











香り高いトリュフクリーム・黒トリュフソースをたっぷり使用した贅沢な一品。トリュフクリームが麺に絡み、トリュフの奥深い風味とクリーミーなコクのハーモニーをご堪能いただけます。

＜中華人民共和国の料理＞

蒸しアワビ オイスターチリソース 2,000円

販売期間：8月22日（金）～10月13日（月）

※お持ち帰り不可











柔らかく蒸したアワビに特製のオイスターチリソースをかけました。甘みの中に程よい辛みのあるソースは、上品な旨みを楽しめる蒸しアワビと相性抜群です。

＜ベルギー王国の料理＞

ビスコフ®ティラミス 1,000円

販売期間：8月22日（金）～10月13日（月）

※お持ち帰り不可



ティラミスにキャラメルソースをかけ、ほろ苦さと、大人な甘さが際立つバランスのとれた絶品スイーツ。ベルギーで愛される「スペキュロス」ビスコフ®をトッピングし、食感のアクセントにもなっています。





