【ザ・リッツ・カールトン大阪】英国のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」とのコラボレーションアフタヌーンティーを9月8日（月）より開催

マリオット・インターナショナルキャス キッドソン アフタヌーンティー

ザ・リッツ・カールトン大阪（所在地：大阪市北区梅田2-5-25 総支配人：マーク・ノイコム）は、2025年9月8日（月）より、英国のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」とコラボレーションした『キャス キッドソン アフタヌーンティー』を1階「ザ・ロビーラウンジ」にてご提供いたします。

ザ・リッツ・カールトン大阪のインテリアは、18世紀にイギリスで展開された建築様式 ジョージアンスタイルで統一されています。館内には、18～19世紀を中心としたアンティークなど約450点の絵画や美術品が飾られ、英国貴族の邸宅を彷彿とさせます。「ザ・ロビーラウンジ」も同様の様式を踏襲しており、優雅な雰囲気の中アフタヌーンティーをお楽しみいただいています。

ジョージアンスタイルと同じく、英国発祥のCath Kidstonは、花柄をはじめとするアイコニックなハンドペイントプリントをあしらった商品で知られるライフスタイルブランドです。伝統的なイギリスらしさを現代的に再解釈したモダンヴィンテージテイストの小物やアパレルは女性たちの日常をハッピーに彩り、世界中で世代を超えて愛されてきました。

今回のアフタヌーンティーのテーマは、ブランドを代表するテキスタイル「Bows & Rose (ボウズアンドローズ)」。Cath Kidstonならではの細密なタッチでリボンが結ばれたローズの枝を描いた、アイコニックでフェミニンなアートです。アイボリーベース、ピンクベース、ネイビーベースなどカラーバリエーションも豊富で、数あるアートの中でも高い人気を誇っています。アフタヌーンティーでは、スイーツやメニューリーフレット、テーブルマットに用い、ブランドの世界観を体現したクラシカルかつ可憐なティータイムを演出しています。

スイーツ5種は、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モローがBows & Roseからインスピレーションを受け創作。

ローズモチーフのスイーツは「モンブラン ローズ ダージリン」です。ダージリン風味のパンナコッタの上にはローズピンクカラーのマロンバニラクリームを。花びらの形に１枚１枚絞り出し精巧に重ね、大輪のバラを咲かせました。

フランスの伝統菓子「オペラ」を彩るのは、ピンクベースに赤いリボンがキュートなBows & Roseプリントのプレート。可憐なルックスながらもコーヒークリームとチョコレートクリームが醸し出す濃厚な味わいが楽しめます。

ピンクベースのブランドロゴがあしらわれた「アップル ブランマンジェ」には、バニラとシナモンの香りをまとったホテルメイドのアップルジャムをしのばせました。豊かな果実味とミルキーなパンナコッタのハーモニーが楽しめます。

「ローズフレーバーのパンプキンチーズケーキ」にはバラの花びらをトッピング。チーズケーキのコクとシャインマスカットのフルーティーな風味に甘やかなローズの香りがふわりと香る華やかな一品です。

セイヴォリーは、バンケットシェフ片山泰宏が秋に旬を迎える食材を用い手掛けた4種。ローズガーデンでのティーパーティーをイメージした品々が、優美なルックスと繊細な味わいでテーブルを華やかに彩ります。

そしてこの度、8月29日（金）にCath Kidstonの新店舗が、当ホテルと同じ梅田エリアのファッションビル“LUCUA osaka”にオープンします。バリエーション豊かなテキスタイルを用いた豊富なアイテムを手に取り、ブランドの世界観を五感で感じることができる、わくわくするような空間が大阪に誕生します。

英国で誕生したジョージアンスタイルの空間とピアノのライブミュージックで非日常を味わえる「ザ・ロビーラウンジ」にて、伝統的なイギリスらしさを現代的に再解釈したCath Kidstonとコラボレーションした、可憐でハッピーな雰囲気に満ちたアフタヌーンティーをお楽しみください。

【アフタヌーンティー概要】

期間：2025年9月8日（月）～11月13日（木）

時間：12：00 p.m.～7：00 p.m.

場所：ザ・ロビーラウンジ（1F）

価格：

「キャス キッドソン アフタヌーンティー」7,800円

「キャス キッドソン アフタヌーンティー （オリジナルポーチ付き）」9,800円

「ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー」12,000円

（グラスシャンパーニュ、マカロンのお土産付き）

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.～7:00 p.m.

WEB：https://lounge.ritzcarltonosaka.com/afternoontea

スイーツ

トフィークリームと洋梨ゼリー

モンブラン ローズ ダージリン

ローズフレーバーのパンプキンチーズケーキ

オペラ

アップル ブランマンジェ

スイーツ（上段）スイーツ（中段）

セイヴォリー

ズワイガニと根セロリのサラダ キャビア

トリュフとキノコムース ナッツソース

スモークサーモンのキッシュ ビーツクリームチーズ

ローストビーフとチェダーチーズのサンドウィッチ

セイヴォリー

スコーン

シナモンくるみいちじくスコーン、プレーンスコーン

栗とグランマルニエのマドレーヌ

カシス紫蘇ジャム、クロテッドクリーム

スコーン

オリジナルポーチ

（※オリジナルポーチ付きプランのみ）

小物の中でも常に高い人気を誇っているRibbon Floralのアートを刺繍したメッシュポーチ（W180×H135mm）をオリジナルカラーでご用意しました。フラットながら大きめのサイズ感で収納力抜群。ペールピンクのグログランリボンとペールブルーの刺繍の可憐なカラーリングは本アフタヌーンティーのためだけに作られた限定カラーです。

オリジナルポーチ

※写真はイメージです。 ※メニュー内容は変更する場合がございます。

※表記料金には全て消費税・サービス料が含まれています。

Cath Kidston（キャス キッドソン）について

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたり歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから生活雑貨、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

ザ・リッツ・カールトン大阪について

ザ・リッツ・カールトン大阪は、国際的なホテルグループ、ザ・リッツ・カールトンの日本第一号として、1997年5月に開業いたしました。18世紀の英国貴族の邸宅を感じさせる洗練された空間、五感を満たすお料理の数々、そして世界中で高い評価を得るザ・リッツ・カールトンならではのきめ細やかなサービスで、お客様にユニークで思い出に残る、パーソナルな体験をご提供いたします。

Instagram: www.instagram.com/ritzcarlton.osaka/

Facebook: www.facebook.com/ritzcarltonosaka/