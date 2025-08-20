こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
USBストリーミングヘッドセットに「初音ミク」コラボレーションモデルが数量限定で登場
公式オンラインストアで8月22日に発売
株式会社オーディオテクニカは、公式オンラインストアにて「初音ミク」コラボレーションモデルのUSBストリーミングヘッドセット『ATH-M50xSTS-USB MIKU』を8月22日 (金)午前10時より公式オンラインストアにて数量限定で発売いたします。
一昨年発売し即完売となったUSBコンデンサーマイクロホン『AT2020USB-X MIKU』に続く、バーチャル・シンガー「初音ミク」コラボレーションモデル第二弾。
ストリーマーやコンテンツクリエイターに向けて設計された『ATH-M50xSTS-USB』の性能をそのままに、コラボレーションモデル専用デザインを採用。 細部まで「初音ミク」を象徴するアクセントを盛り込んだ、限定モデルとなっております。
さらに、メインビジュアルは人気イラストレーターLAMさんに描き下ろしていただき、パッケージにも施されています。デザインの隅々にまで「初音ミク」の世界を感じられる特別なアイテムです。
■購入者特典
本コラボモデルをご購入いただいたお客様へ、もれなくLAMさん描き下ろしのメインビジュアルを採用したポストカードをプレゼントいたします。
※本キャンペーンは、日本国内の公式オンラインストアでのご購入のみが対象となります。
詳しくは特設ページをご覧ください。
特設ページURL：https://www.audio-technica.co.jp/contents/ATH-M50xSTS-USBMIKU/
【ATH-M50xSTS-USB MIKU 製品概要】
人気のUSBストリーミングヘッドセットに
「初音ミク」コラボレーションモデルが数量限定で登場
8月22日発売
USBストリーミングヘッドセット
ATH-M50xSTS-USB MIKU 公式オンラインストア価格 \ 39,000（税込）
製品の詳細はこちら（https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M50xSTS-USBMIKU）
＜特長＞
■メインビジュアルはイラストレーターLAMさんが担当
■一つひとつが特別な仕上がりのオリジナルデザイン
■全世界累計販売数250万本超のヘッドホンATH-M50xと明瞭度の高いAT20シリーズのマイクロホン技術を組み合わせ、確かなパフォーマンスを提供
■大口径の強磁力φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで高解像度モニタリング
■幅広い周波数帯域でクリアな音質と、深みのある正確な低音域を実現
■ヘッドホンから自分の声が聞こえ、より自然な会話ができるサイドトーン機能
■最大24bit/96kHz の高音質A/Dコンバーターを搭載
■シチュエーションに合わせて使える２つの交換用イヤパッドを用意
■情報量・解像度に優れたスタジオ品質のカーディオイドコンデンサー型マイクを採用
■ブームアームを跳ね上げ、すばやいマイクミュートが可能
■マイクを口元に固定して、周囲の雑音を抑えるフレキシブルなブームアーム
■コンパクトに持ち運べる折りたたみ機構
■PC/Macにプラグアンドプレイで接続できるUSB Type-A接続の2mケーブル （USB Type-A - USB Type-C™️アダプター）を装備
