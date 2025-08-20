GUILD株式会社は、開発強化を目的として、パキスタンを拠点とするJin Technologies Private Limitedと戦略的パートナーシップを締結いたしました。

GUILD株式会社

このたび、GUILD株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 滉）は、パキスタンを拠点とするアプリケーション開発・ソフトウェアサービス企業であるJin Technologies Private Limited（以下、Jintech Technologies）との間で、戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

■ パートナーシップ締結の背景

GUILD株式会社では、業界内外における技術力とプロジェクト運営体制のさらなる強化を図るべく、開発パートナーとして高い実績を持つJintech Technologiesとの緊密な連携を推進することで、プロダクトの品質向上やスピードある開発体制の構築を目的としています。

■ Jintech Technologiesについて

会社名：Jintech Technologies Private Limited

設立：1991年から30年以上にわたり、ソフトウェア開発・アウトソーシングサービスを提供

オフィス所在地：イスラマバード、マルタン、カラチに拠点を展開

■ 今後の連携体制と期待

開発強化およびプロダクト品質の向上：共同プロジェクトにおいて、技術力・リソースを相互に活用

協業体制の整備：要件定義から設計、開発、テスト、運用までの一括支援体制を構築

グローバル市場における展開機会の創出：GUILDの国内ネットワークとJintechの国際経験との相乗効果を最大化

会社概要Jintech Technologies Private Limited

Jintech Technologies Private Limitedは、1991年の創業以来30年以上にわたり、ソフトウェア開発、アプリ・Web開発、業務システム構築などのDXソリューションをグローバルに提供してきたIT企業です。

パキスタン国内にイスラマバード、マルタン、カラチの3拠点を構え、北米、ヨーロッパ、アジアの顧客に対し、業界横断的なテクノロジーパートナーとして高い信頼と実績を誇ります。

アプリケーション開発、ローコード開発、クラウド運用、データベース構築における豊富なノウハウを活かし、企業の開発力強化とサービス成長を支援しています。

会社名：Jintech Technologies Private Limited

所在地：Pakistan Office - 3rd Floor, Executive Complex, G-8 Markaz, Islamabad, Pakistan

代表者：Qazi Mansoor Salim

事業内容：ソフトウェア開発、アプリ・Web開発、業務システム構築、ローコードツール開発、クラウド運用保守、データソリューション提供

HP: https://jintech.com/jp/(https://jintech.com/jp/)

GUILD株式会社

GUILD株式会社は、ブロックチェーン・Web3開発を強みとしたDXサービスを提供し、企業の成長を支援します。

ブロックチェーン・Web3技術との統合を通じて、NFTやDappなど最先端のDX体験をシームレスに実現し、ユーザーと企業の双方に新たな価値を創出することを目指しています。

会社名：GUILD株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

代表取締役：小宮 滉

事業内容：システム開発、エンジニア・PMに関する人材紹介及び求人サービス運営

HP: https://guild.support/(https://guild.support/)

CoinNinja(メディア) ：https://coinninja.news/(https://coinninja.news/)

インテントキャリア: https://intent-career.com/(https://intent-career.com/)