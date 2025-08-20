人気商品『多機能接着剤はがし』に、持ち運びやすいコンパクトサイズ（120ml）が新登場！

鑫三海株式会社


鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、カーケア用品を展開する楽天市場内の自社ショップ「zepan car」にて、人気商品『多機能接着剤はがし』のコンパクトサイズ（120ml）を2025年8月14日より販売開始しました。


本製品は、接着部分に直接スプレーし、付属の専用スクレーバーで剥がすだけの簡単ステップでご使用いただけます。長年こびりついたノリや粘着剤をスピーディに溶かし、素材を傷めることなく美しい仕上がりを実現します。


【商品概要】

商品名：多機能接着剤はがし


内容量：120ml


主な成分：D-リモネン、界面活性剤、高効浸透剤、植物エキス、クリーニング溶剤


販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/zepancar/zepancar-cjj03/


【商品の特長】
- 優れた浸透力
残留した接着剤に素早く浸透し強力に溶解
- 多彩な使用シーンガラス、金属、車の塗装面など幅広く対応
- 爽やかなレモンの香り嫌なニオイが気になりにくくほぼ無臭
- 下地を傷めにくい成分酸性成分や腐食性を含まず素材にもお肌にも優しい
- 専用ツールが付属スクレーバーが付属、届いたその日から作業が出来る




【販売店舗情報】
- ショップ名：zepan car
- 運営会社：鑫三海株式会社
- ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/zepancar/



【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）


代表者：代表取締役社長 伴場義通


本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号


設立：2019年4月3日


事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業



＜関連リンク＞


◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp


◇公式ECサイト https://www.50th.jp/


◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/


◇Instagram https://www.instagram.com/zepan.jp/


◇X https://x.com/zepan_jp