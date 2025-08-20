【めろきゅん溺愛劇場！】「悪役令嬢は溺愛ループから解放されたい！ アンソロジー」 が8月20日(水)より連載開始＆コミックス発売！
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、2025年8月20日に「悪役令嬢は溺愛ループから解放されたい！ アンソロジー」を発売いたします。また、pixivコミック掲載のWEB雑誌『くろふねピクシブ』にて同作の連載を開始いたしました。https://comic.pixiv.net/works/12120
＜あらすじ＞
悪の華のめろきゅん溺愛劇場！
「小説家になろう」で
人気短編５本コミカライズ！！
＜作品情報＞
「悪役令嬢は溺愛ループから解放されたい！ アンソロジー」
cover illustration：藤小豆
〇連載開始日：2025年8月20日(水)
〇連載媒体：pixivコミック くろふねピクシブ
〇作品ページ
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12120
＜コミックス情報＞
クロフネCOMICS くろふねピクシブシリーズ
「悪役令嬢は溺愛ループから解放されたい！ アンソロジー」
cover illustration：藤小豆
発売：2025年8月20日(水)
価格：963円(税込)
仕様：B6
ISBN：978-4-7997-7352-9
発売：株式会社リブレ
作品のご紹介！「改心した悪役令嬢は婚約者に愛されない。」（漫画：夏葉じゅん、原作：犬）
苛烈で我儘な悪女と完璧で冷徹な王太子、正反対な2人の恋の行方――。
「気だるげな公爵令息が変わった理由。」（漫画：芹ぬぬ子、原作：三月べに）
転生悪役令嬢と無気力公爵令息の奇妙なお見合いから始まる恋!?
「婚約破棄にも寝過ごした」（漫画：つきやまなみき、原作：シアノ）
睡眠第一断罪待ち令嬢と世話焼きツンデレ従兄弟のドタバタロマンス！
「婚約破棄の慰謝料を払ってもらいましょうか。その身体で！」（漫画：高峰 顕、原作：石河 翠）
黒豚と蔑まれた令嬢が真実の愛を見つける大逆転劇！！
「従順な伯爵令嬢は死にました」（漫画：逆木ルミヲ、原作：井ノ中かえる）
抑圧された令嬢を解放したのは、謎の「魔法使い」――？
続きは「くろふねピクシブ」にて！
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12120
8月20日(水)「改心した悪役令嬢は婚約者に愛されない。【前編】」
8月21日(木)「従順な伯爵令嬢は死にました【前編】」
8月22日(金)「婚約破棄にも寝過ごした【前編】」
8月23日(土)「婚約破棄の慰謝料を払ってもらいましょうか。その身体で！【前編】」
8月24日(日)「気だるげな公爵令息が変わった理由。【前編】」
8月25日(月)「改心した悪役令嬢は婚約者に愛されない。【中編】」
8月26日(火)「従順な伯爵令嬢は死にました【中編】」
以降毎週木曜更新予定★
