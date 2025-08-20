WEMADE、「Mir4 Global」サービス4周年を記念し、大型アップデートを実施！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役 Park, Kwan Ho 以下、WEMADE)が、Web3 MMORPG「Mir4 Global」のサービス4周年を記念し、8/19(火)に大型アップデートを行い、新クラス「闘士」と成長特化サーバー「登龍門」を公開した。

新クラス「闘士」は拳法と術法を融合したハイブリッド型キャラクター。拳の鎧「拳甲」と拳の武器「拳輪」を使って敵陣を崩す強力な近接戦闘能力を持ち、味方には回復とバフを、敵にはデバフを与える戦略的なプレイが可能だ。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=A_cqu8CfwiQ ]

同時に、成長特化サーバー「登龍門」が再登場した。登龍門サーバーは今後最低4ヶ月の間、経験値バフや様々なイベント報酬を提供し、超高速成長を求めるユーザーに最適な環境を提供する。「Mir4 Global」では、登龍門サーバーでレベル50を達成したユーザーに英雄ランクの装備セットを配布する予定だ。登龍門サーバーは成長特化期間の終了後、通常サーバーに切り替えられ継続運営される予定だ。

「Mir4 Global」サービス4周年を迎え、記念イベントも多彩に展開する。ユーザーは9/1(月)までモンスター退治で「4周年感謝の手紙」を集め、交換ショップにて「神龍の祝福」、「祝福召喚券1000箱」、攻撃力アップやクリティカル回避などのステータスを強化する宝鑑牌「4周年記念印章」と交換することができる。また、ログイン日数に応じて「伝説青龍の彫像」などの報酬がもらえる「4周年記念14日ログインイベント」も実施する。

特に、4周年前日である8/25(月)に「英雄龍素材選択箱」、「黒龍の贈り物箱」、「召喚券選択箱」などの特別なプレゼントを全ユーザーのメールボックスに配布する予定だ。また、戦闘力と累積課金額に応じて報酬を支給する還元イベントも実施される。

さらに詳しい情報は公式サイトにて確認できる。

▶『Mir4 Global』参考サイト

・公式サイト: https://mir4global.com/?lang=ja

・公式コミュニティ: http://forum.mir4global.com

▶4周年アップデート動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iCfM27TyV7s ]

暗号資産「WEMIX」概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com