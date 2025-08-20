【9/2開催】AIエージェントでTop tierの大企業を変革する 「AI・Agent戦略コンサルタント」の仕事の実態に迫る| generativeX × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月2日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社GenerativeX 代表取締役CEO 荒木 れい 氏、取締役 CAIO/ 共同創業者 上田 雄登 氏にご登壇いただくウェビナー『AI・Agent戦略コンサルタントの仕事の実態に迫る』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/gen-x_2509_1/?linkid=pr
「生成AIってすごいけど、実際どう使われてるの？」
最前線でAIを活用し、コンサルティングのあり方を変えつつある
- 創業のきっかけ
- メンバーの働き方・キャリアの選び方
- 未来の仲間に伝えたいメッセージ
登壇者
荒木 れい 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/gen-x_2509_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月2日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社GenerativeX 代表取締役CEO 荒木 れい 氏、取締役 CAIO/ 共同創業者 上田 雄登 氏にご登壇いただくウェビナー『AI・Agent戦略コンサルタントの仕事の実態に迫る』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/gen-x_2509_1/?linkid=pr
「生成AIってすごいけど、実際どう使われてるの？」
そんな疑問を持つあなたへ。
最前線でAIを活用し、コンサルティングのあり方を変えつつある
スタートアップ generativeX のメンバーが、
リアルな事例とともに語るウェビナーを開催します！
- 創業のきっかけ
- メンバーの働き方・キャリアの選び方
- 未来の仲間に伝えたいメッセージ
など、ここでしか聞けないリアルな話が満載。ぜひ、お気軽にご参加ください！
セミナー概要
セミナー ：AI・Agent戦略コンサルタントの仕事の実態に迫る
会場 ：オンライン
日程 ：2025年9月2日(火) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社GenerativeX
代表取締役CEO
荒木 れい 氏
株式会社GenerativeX
取締役 CAIO/共同創業者
上田 雄登 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/gen-x_2509_1/?linkid=pr