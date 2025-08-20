【9/2開催】AIエージェントでTop tierの大企業を変革する 「AI・Agent戦略コンサルタント」の仕事の実態に迫る| generativeX × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月2日(火) 20:00よりオンラインにて、株式会社GenerativeX 代表取締役CEO 荒木 れい 氏、取締役 CAIO/ 共同創業者 上田 雄登 氏にご登壇いただくウェビナー『AI・Agent戦略コンサルタントの仕事の実態に迫る』を開催いたします。

詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/gen-x_2509_1/?linkid=pr

「生成AIってすごいけど、実際どう使われてるの？」

そんな疑問を持つあなたへ。

最前線でAIを活用し、コンサルティングのあり方を変えつつある

スタートアップ generativeX のメンバーが、

リアルな事例とともに語るウェビナーを開催します！

- 創業のきっかけ- メンバーの働き方・キャリアの選び方- 未来の仲間に伝えたいメッセージ

など、ここでしか聞けないリアルな話が満載。ぜひ、お気軽にご参加ください！

セミナー概要

セミナー ：AI・Agent戦略コンサルタントの仕事の実態に迫る

会場 ：オンライン

日程 ：2025年9月2日(火) 20:00-21:00

参加費用 ：無料

締切 ：当日 12:00まで

主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

登壇者

株式会社GenerativeX

代表取締役CEO

荒木 れい 氏



株式会社GenerativeX

取締役 CAIO/共同創業者

上田 雄登 氏

