Splashtop、「新世代シリーズ」の日本での提供を開始

スプラッシュトップ株式会社

リモートアクセスソリューション「Splashtop」を提供する、スプラッシュトップ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野良昭）は、Splashtopの新世代シリーズの日本国内での提供を8月より順次開始します。新世代シリーズでは、自律型エンドポイント管理機能（Autonomous Endpoint Management 、以下AEM）の機能強化をはじめ、セキュリティおよびマネジメント機能を拡充しました。また、ライセンス体系を刷新し、1アカウントで複数の機能を柔軟に組み合わせられるようになり、オプションの追加もシームレスかつ直感的に行えます。

テレワークやハイブリッドワークが企業の持続的な働き方として定着し、リモートアクセスは企業活動に不可欠な基盤となっています。一方で、VPNやリモートデスクトップを標的としたサイバー攻撃は深刻化しており、柔軟な働き方と高度なセキュリティの両立が急務となっています。

この課題に対応すべく、Splashtopは2024年10月より順次、米国において新世代シリーズの機能を提供し、セキュリティとシステムの運用性を両立するソリューションを展開してきました。このたび、同シリーズの日本国内での提供を開始します。

■新世代シリーズについて

新世代シリーズは、PCやスマートフォンなどの物理端末と仮想環境をシームレスに一元管理できる統合型リモートワーク支援プラットフォームです。8月より顧客向けに本格提供を開始し、今後パートナー企業と連携し代理店経由の販売を順次進める予定です。

自律型エンドポイント管理（AEM）の機能の強化

アドオン機能として提供しているAEMの機能強化により、自動脆弱性スキャンとリアルタイムパッチ適用が可能になりました。これにより、IT担当者は端末の状態を一元的に把握しながら、常に高いセキュリティレベルを維持して運用、管理することができます。また、障害の兆候を早期に察知し、トラブルが顕在化する前に対処できるため、予防保守とシステムの安定稼働に寄与します。

柔軟なライセンス体系への刷新AEMダッシュボード画面イメージ

新たなライセンス体系では、アカウント単位で必要な機能を自由に組み合わせることが可能です。例えば、リモートアクセスにリモートサポート機能を加えたり、AEMやSecure Internet Accessなどのアドオン機能を後から追加したりすることで、企業のビジネス成長に合わせスケーラブルにサービスを利用できます。設備投資は不要で、必要な機能を必要な分だけ導入できるため、無駄なく合理的に活用できます。

■Splashtopの主な機能・特長

- 多様な環境に対応する統合プラットフォーム・Windows/Mac/Linux/Chromebook/Androidに加え、VDIやDaaSなど仮想環境にも対応・クラウド・オンプレミスの選択が可能で、企業の運用方針に柔軟に適応- 高性能かつマルチデバイスサポート・高画質・低遅延を実現し、制作会社でも多数採用されている快適な動画編集・CAD環境を提供・スマートフォンやタブレットからの即時アクセスやマルチモニター表示にも対応- 高い安全性と管理性を両立したセキュリティ機能・SSO/SAML、詳細ログ記録、二要素認証など充実したアクセス制御機能を搭載・AEMによるリアルタイム端末監視で、セキュリティレベルと運用効率を向上- 現場を支える豊富なサポート機能・無人アクセス、有人サポートに加え、ARガイドやスケジュール接続機能も利用可能- 導入・運用のしやすさ・インフラ・設備投資不要で、数分でサービスの利用開始が可能・シンプルな料金体系と柔軟な拡張性で、企業規模を問わず導入しやすい

進化したSplashtopは、ハイブリッドワークや遠隔教育、ITヘルプデスク業務など、より一層多様なユースケースに対応し、「どこでも誰でも、何でもつながる」リモート環境を提供します。今後もSplashtopは、業種や規模を問わず、安全で、より自由かつ生産性の高い働き方の実現を支援してまいります。

製品詳細はこちら：https://info.splashtop.co.jp/enterprise

関連プレスリリース：

Splashtop、リモートサポートサービスにエンドポイント管理、インベントリレポート、脆弱性検出機能を追加し、中堅・中小企業のセキュアな事業拡大を支援(https://www.splashtop.co.jp/news/release/250820/)(2025/08/20)



Splashtop、G2「Summer 2025 Grid(R) レポート」15部門でリーダーに選出(https://www.splashtop.co.jp/news/release/250820_2/)(2025/08/20)

Splashtop（スプラッシュトップ）について

Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界的にトップクラスのプロバイダーです。あらゆる場所で働く環境において、セキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考えるSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が容易で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポートを提供しています。3,000万人以上のユーザーに選ばれているSplashtopは、ユーザーが独自の方法で成長と拡張を行えるよう、柔軟性の高いプランを提供しています。SplashtopはMicrosoft Intelligent Security Association（MISA）(https://www.microsoft.com/en-us/security/business/intelligent-security-association?ajs_aid=bcfb2f32-8154-43b8-b80e-62df732083e5&optid=oeu1721247922855r0.05914216820460361%22%20%5Ct%20%22_blank)のメンバー(https://www.splashtop.com/press/splashtop-joins-the-microsoft-intelligent-security-association?utm_campaign=250624_AMER_GL_EN_Brand_PR_2025&__hstc=131194704.15e8f2f57d75a2a2a368f3a4415b6d1c.1754648044048.1755584630971.1755590270540.5&__hssc=131194704.6.1755590270540&__hsfp=822382865&_gl=1*snb572*_gcl_au*ODg2MTQ1NzM3LjE3NTQ2NDgwNDM.*_ga*Mjc5MTgxNDQ2LjE3NTQ2NDgwNDM.*_ga_GKBXSKZ3NW*czE3NTU1OTAyNjkkbzUkZzEkdDE3NTU1OTEwMTUkajI3JGwwJGgxMjkwNTc1NzAx)であり、今日のIT環境における進化する課題への対応を顧客が支援する取り組みにおいてMicrosoftと足並みを揃えています。詳しくは、https://www.splashtop.co.jpをご覧ください。また、各種SNSにて最新情報を発信中です。ぜひSplashtop公式アカウントをフォローしてご活用ください。LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp X：@splashtop_japan(https://x.com/splashtop_japan)