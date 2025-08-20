『Web3・暗号資産 13人の未来予測』が本日発売 ーメディアCoinDesk JAPAN運営の神本侑季が編著

N.Avenue株式会社

N.Avenue株式会社（東京都港区、代表取締役：神本侑季）は、代表取締役社長である神本侑季が編集著者を担当した書籍『Web3・暗号資産 13人の未来予測 ーブロックチェーン・ビットコイン・投資動向まで、新時代を乗り切る価値革命の地図とコンパス』（朝日新聞出版刊）が、2025年8月20日に出版されることをお知らせいたします。

1. 本書出版の背景

デジタル技術が社会のあり方を根底から変革しつつある中、ブロックチェーン技術を基盤とするWeb3や暗号資産は、金融、エンターテインメント、社会インフラなど、あらゆる分野で新たな価値創造の可能性を秘めています。しかし、その急速な進化から、全体像を正確に把握することは容易ではありません。

本書は、世界最大級のWeb3メディアCoinDeskの公式日本版や、法人会員制のビジネスコミュニティN.Avenue clubの運営を通して、業界の変遷を見続けてきた著者・N.Avenue株式会社の代表取締役社長である神本侑季が、その本質から未来の展望までを深く掘り下げ、激動の時代を乗り切るための「地図」と「コンパス」として、初学者の方々にとっても分かりやすく、ビジネスパーソンや投資家にとって不可欠な一冊となるよう設計いたしました。内容は、全11章に渡り、政策立案者、研究者、起業家、金融機関、テクノロジー企業のキーパーソンまで、Web3実務の最前線に立つ13名の有識者がそれぞれの専門的な視点からWeb3を立体的に捉え、その現在地と未来を予測しています。

2. 書籍概要

タイトル： 『Web3・暗号資産 13人の未来予測 ブロックチェーン・ビットコイン・投資動向まで、新時代を乗り切る価値革命の地図とコンパス』

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4022520744/

著者： 神本侑季（N.Avenue株式会社／CoinDesk JAPAN 代表取締役社長）、安宅和人（慶應義塾大学 環境情報学部教授）、渡辺創太（Startale Group CEO）、平将明（衆議院議員、デジタル大臣）、鳩貝淳一郎（日本銀行 FinTech副センター長）、牛田遼介（金融庁総合政策局総務課国際室 国際企画調整官）、溝端悠太（金融庁総合政策局フィンテック参事官室 課長補佐）、廣末紀之（ビットバンク株式会社 代表取締役社長CEO）、佐々木俊典（野村ホールディングス株式会社 デジタル・アセット推進室長）、齊藤達哉（Progmat, Inc. 代表取締役Founder and CEO）、吉田世博（株式会社HashPort 代表取締役CEO）、熊谷祐二（Startale Group CSO）、落合陽一（メディアアーティスト）



目次：

■第1章 価値革命は静かに始まっている

■第2章【特別対談】ブロックチェーンの本質とWeb3の未来

■第3章 国家戦略としてのWeb3と地方創生

■第4章 ビットコインと新たな価値交換の仕組み

■第5章 Web3・デジタル資産領域における金融法制の進展

■第6章 成長する暗号資産市場、その投資動向と将来図

■第7章 セキュリティトークンが拡張する資本市場の未来

■第8章 ステーブルコインと決済インフラの未来

■第9章 ウォレットとマスアダプション

■第10章 エンターテインメント×Web3の挑戦

■第11章 デジタルアイデンティティとWeb3

発売日： 2025年8月20日（本日）

発行：朝日新聞出版

定価：1900円（+税）

■N.Avenue株式会社について

設立日 ：2018年11月28日

所在地 ：東京都港区

代表者 ：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービス

URL：https://navenue.jp/

■「CoinDesk JAPAN」について

「CoinDesk JAPAN」は、ブロックチェーン・デジタル資産領域におけるグローバル有数

のメディア「CoinDesk」の公式日本版。新しい経済をつくるビジネスピープル・投資家のため、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースと価格データをお届けします。

公式サイト：https://www.coindeskJapan.com/

Xアカウント：https://twitter.com/CoinDeskjapan

本件に関するお問い合わせ先

株式会社N.Avenue 広報担当 Email: sales@navenue.co.jp