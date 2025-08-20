モデル・小室安未が着こなす「MERCURYDUO」2025年秋の新作コレクション『CLASSIC TOUCH OF AUTUMN』Vol.1を公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、8月20日(水)12:00に、2025年秋の新作LOOK『Classic Touch of Autumn』を公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」にて公開。

掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」にて予約開始し、その後店舗にて順次販売いたします。

■RUNWAY channnel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/

『CLASSIC TOUCH OF AUTUMN』

凛とした装いで見せるジャケット、チェック柄に心惹かれるレイヤードスタイル

クラシカルなムードが秋の始まりを告げる、MERCURYDUOの2025年秋の新作コレクション

LOOK

フィット＆フレアの凛としたシルエットが美しいジャケットセットアップ。柔らかなスエード生地×デニムライクなシャンブレー生地のコントラストを楽しんで。

Jacket 18,700円 / Blouse 12,100円 / Skirt 14,300円 / Shoes 19,800円（すべて税込）

クラシカルなチェック柄にフェイクレザーを合わせた異素材ドッキングワンピースは、とろみのあるシャギーカーディガンを羽織って甘辛MIXなスタイリングに。

Cardigan 10,450円 / One-piece 17,600円 / Shoes 16,500円（すべて税込）

メンズライクなレザージャケットにはラッフルディテールを重ね、甘さと強さが共鳴する余裕のある装いに。

Jacket 24,200円 / Knit 9,790円 / Pants 16,500円 / Bag 12,100円 / Shoes 14,300円（すべて税込）

甘さを忍ばせたレースにニットビスチェの立体感を重ねて。ティアードスカートが揺れる、上品なレイヤードスタイルに。

Tops 6,930円 / Bustier 4,950円 / Skirt 15,400円 / Shoes 19,800円（すべて税込）

小室安未プロフィール

1997年1月19日生まれ。東京都出身。CanCam専属モデル。

2018年に「テラスハウス」に出演し話題に。

2023年より、日本テレビ「ZIP!」キテルネリポーターとして出演中。

TGCやGirlsAwardなどのファッションショーにも出演するなど多方面でモデルとして活躍中。

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

HP：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

Facebook：https://www.facebook.com/mercuryduo.official

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp