モデル・小室安未が着こなす「MERCURYDUO」2025年秋の新作コレクション『CLASSIC TOUCH OF AUTUMN』Vol.1を公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、8月20日(水)12:00に、2025年秋の新作LOOK『Classic Touch of Autumn』を公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」にて公開。


掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」にて予約開始し、その後店舗にて順次販売いたします。


■RUNWAY channnel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/




『CLASSIC TOUCH OF AUTUMN』



凛とした装いで見せるジャケット、チェック柄に心惹かれるレイヤードスタイル


クラシカルなムードが秋の始まりを告げる、MERCURYDUOの2025年秋の新作コレクション



LOOK







フィット＆フレアの凛としたシルエットが美しいジャケットセットアップ。柔らかなスエード生地×デニムライクなシャンブレー生地のコントラストを楽しんで。


Jacket 18,700円 / Blouse 12,100円 / Skirt 14,300円 / Shoes 19,800円（すべて税込）







クラシカルなチェック柄にフェイクレザーを合わせた異素材ドッキングワンピースは、とろみのあるシャギーカーディガンを羽織って甘辛MIXなスタイリングに。


Cardigan 10,450円 / One-piece 17,600円 / Shoes 16,500円（すべて税込）







メンズライクなレザージャケットにはラッフルディテールを重ね、甘さと強さが共鳴する余裕のある装いに。


Jacket 24,200円 / Knit 9,790円 / Pants 16,500円 / Bag 12,100円 / Shoes 14,300円（すべて税込）







甘さを忍ばせたレースにニットビスチェの立体感を重ねて。ティアードスカートが揺れる、上品なレイヤードスタイルに。


Tops 6,930円 / Bustier 4,950円 / Skirt 15,400円 / Shoes 19,800円（すべて税込）



小室安未プロフィール



1997年1月19日生まれ。東京都出身。CanCam専属モデル。


2018年に「テラスハウス」に出演し話題に。


2023年より、日本テレビ「ZIP!」キテルネリポーターとして出演中。


TGCやGirlsAwardなどのファッションショーにも出演するなど多方面でモデルとして活躍中。



MERCURYDUOについて





「MAKE MY DUO.」


～重なり合う魅力を楽しむ～


上品な美しさと洗練された可愛さ


2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと


それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる



