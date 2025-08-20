8月31日は“やさいの日”！野菜を食べて“831円おトク”に！ ～夏休み最後の思い出に、家族でごちそう時間を～







期間限定： 2025年8月25日(月)～8月31日(日)コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開するしゃぶしゃぶ温野菜では、2025年8月25日(月)から8月31日(日)まで、しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリ会員限定で「野菜の日キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、お会計金額の合計から「831円引き」となります。「やさいの日」は、1983年に全国青果物商業協同組合連合会などが制定した記念日で、野菜の大切さを広めることを目的としています。しゃぶしゃぶ温野菜では、全16種の国産野菜を中心にバリエーション豊かな食べ放題メニューをご提供しており、“野菜をもっと楽しく、おいしく”召し上がっていただけるお店として、多くのお客様にご利用いただいております。今回のキャンペーンは、そんな「やさいの日」に合わせて「831(やさい)円引き」となる企画によって、お得に楽しみながら、改めて野菜の魅力を感じていただきたいという思いを込めています。

『野菜の日キャンペーン』概要

＼期間中何度でもOK／

■​​​​​​期間限定：2025/8/25(月)～2025/8/31(日) ＼期間中何度でもOK／■​​​​​​期間限定：2025/8/25(月)～2025/8/31(日)

■利用条件：しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリの「クーポン画面」をご提示ください。※食べ放題コースを2名様以上でご注文・値引き前のご飲食代金が税込5,500円以上でご利用いただけます。※他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、各種年齢割(小学生未満無料・小学生半額・60歳以上税込500円引き)との併用は可能です。※事前予約の食べ飲み放題コース・一部店舗で販売しておりますランチ特別価格メニューは割引対象外です。







トピックス１

【期間限定】夏野菜と厳選五種の旨みだし 山形恵み豚しゃぶ













































温野菜では、2025年7月16日（水）より期間限定で『夏野菜と厳選五種の旨みだし 山形恵み豚しゃぶ』の新メニューを販売しています。旬の野菜などのこだわり素材に、だしの奥深い旨みと、ひんやり涼やかな味わいを掛け合わせた、夏ならではのしゃぶしゃぶをぜひご堪能ください。※「山形恵み豚しゃぶ」は、現在大変好評につき、現在在庫が少ない状況です。店舗によっては、終了日前に販売終了となる場合がございますので、ご来店の際は店舗までお問合せください。■柔らかくきめ細やかで、繊細な旨みが豊かな「山形恵み豚」四季折々の豊かな自然と雪解けのやさしい水質に恵まれた「山形恵み豚」。きめ細やかでしまりのある肉質とジューシーな甘みと豊かな脂が特長です。■素材の味が引き立ち旨みが凝縮する自慢の和だしチキンブイヨンに豚肉から抽出したポークスープをあわせ、昆布エキス、サバエキス、貝風味の旨みスープなど“5種の旨み”を加えました。食材を引き立てる旨み際立つ和だしでお召し上がりください。■夏にぴったりの季節野菜クセがなくトロネバ食感を楽しめる「モロヘイヤ」と、みずみずしくてさっぱりとした味わいに“だし”がしっかり染み込みジューシーな味わいへと変化する「冬瓜」の2種をご用意しています。■新提案！「極みとろろ」をしゃぶしゃぶの“つけだれ”として楽しむ温野菜で一番人気の「三代目極みだし」をとろろに混ぜた「極みとろろ」を“つけだれ”として、しゃぶしゃぶしたお肉を楽しむのがオススメ。わさびを入れて味変したり、ごはんにかけて「極みとろろごはん」にしても美味しくいただけます。



▼詳しくはこちら

https://www.onyasai.com/lp/202507_yamagatabuta/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202507_yamagatabuta





トピックス２

夏でも鍋が止まらない！温野菜の意外な事実

“夏鍋”が約1ヶ月で10万食、過去最高ペースで推移温野菜では、夏鍋第一弾として期間限定販売している「旨辛 麻辣湯（マーラータン）しゃぶ」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ」の2商品が、販売開始から約1ヶ月で合計10万食を突破し、過去最高ペースで推移しています。夏鍋第二弾として「夏野菜と厳選五種の旨みだし 山形恵み豚しゃぶ」を2025年7月16日（水）より期間限定で展開しています。人気の“夏鍋”をぜひお召し上がりください。

▼夏鍋第一弾

※ご好評につき「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は販売期間を2025年9月2日までに延長しました。

▼夏鍋第二弾

※ご好評につき「山形恵み豚しゃぶ」は店舗によっては終了日前に販売終了となる場合がございます。

ご来店の際は店舗までお問合せください。







夏でも温野菜の“鍋”は冬期比8割の売上を維持鍋料理は一般的に冬の定番と思われがちですが、温野菜では夏期でも冬期と比べて約8割の売上を維持しており、季節を問わず多くのお客様にご利用いただいています。こうした背景の中で展開している夏鍋シリーズも好調で、“暑い時期にも美味しく楽しめるしゃぶしゃぶ”としてお客様にお楽しみいただいております。

しゃぶしゃぶ温野菜は創業25周年







温野菜は2000年3月、それまでの「値段が高い」「敷居が高い」と言ったイメージをくつがえし、気軽にしゃぶしゃぶを楽しめるお店として東京・経堂にオープン、現在は国内外に約240店舗を展開しております。上質なお肉はもちろん、こだわりの国産野菜をはじめとする豊富なメニューが幅広い世代に受け入れられ、しゃぶしゃぶのみならず「すき焼き」「黒毛和牛」など、1回のお食事で日本の食の魅力を存分に味わえるため、訪日外国人のお客様にも数多くご利用いただいております。

▼25周年特設サイトはこちら

https://www.onyasai.com/lp/202504_25th_anniversary/?utm_source=hp&utm_medium=hp-banner&utm_campaign=202504_25th_CP

【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先【取材・掲載に関するお問い合わせ】株式会社レインズインターナショナル広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200