「PAS SION-U 安心プラスキャンペーン」の実施について
～「PAS SION-U」24インチに新色・シアンブルーを追加し9月10日に新発売～
ヤマハ発動機販売株式会社は、「PAS SION-Uだけの“もしも”への備え！ 安心プラスキャンペーン」を実施します。これは、9月1日（月）～10月31日（金）のキャンペーン期間中に、電動アシスト自転車「PAS SION-U（パス シオンユー）」を新車で購入し、WEBで製品保証登録くださった方に、1年間の【自転車賠償責任保険】と【ロードサービス】をプレゼントするものです。
運転免許を返納後に電動アシスト自転車へ乗り換える方が増加しています。そこで「駐車場でうっかり車に接触してしまった」「買い物帰りにタイヤがパンクして走行できなくなってしまった」など、自転車搭乗中の万が一に備え、最大1億円の対人・対物賠償を補償する【自転車賠償責任保険】と1年間使用回数無制限の【ロードサービス】を付帯することで、乗車される方はもちろん、ご家族など周囲の方も安心していただける環境を整えようと、本キャンペーンを実施します。
「PAS SION-U」（24インチ 新色・シアンブルー）
メーカ希望小売価格：154,000円（税込）
「PAS SION-U」は、「気持ちがアクティブ～若い気持ちで笑顔満点な移動具～」をコンセプトに、「いくつになっても外出を楽しみたい方」向けに開発。軽量・コンパクトな車体に、またぎやすい「低床U型フレーム」、テコの原理でスタンド掛けが軽い「軽量かるっこスタンド」など、扱いやすい機能が充実。走行面では、漕ぎ出しは優しく、坂道などではしっかりアシストし、電動アシスト自転車が初めての方でも安心して快適に乗れるモデルです。乗り降りしやすいタイヤ径20インチと24インチがありますが、24インチタイプの人気を受けて、新色「シアンブルー」を追加し、9月10日に新発売します。
「PAS SION-Uだけの“もしも”への備え！ 安心プラスキャンペーン」 概要
■期間
2025年9月1日（月）～10月31日（金）
※11月7日WEB製品保証登録完了分まで
■内容
キャンペーン期間中に「PAS SION-U」を新車で購入し、WEB製品保証登録をした方へ
1年間の【自転車賠償責任保険】と【ロードサービス】をプレゼント
自転車賠償責任保険
・最大1億円補償
・自転車搭乗中に生じた対人・対物賠償を補償
ロードサービス
・最大10km／回数無制限
■対象モデル
PAS SION-U 20インチ / 24 インチ ※新車購入であれば年式問わず
詳細は下記、キャンペーンサイトをご確認ください。
https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/campaign/sion/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 PASマーケティング課
03-5713-3853
