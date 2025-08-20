腰の悩み、もう諦めない！スポーツに打ち込むアスリートの腰を支える強力サポーター「フィジクス」誕生

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.instagram.com/daiyak_medical/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、全力でスポーツに打ち込む選手の腰を支える、アスリート用腰サポーター「フィジクス」を開発いたしました。ハードな運動をしながらも腰を支え、正しい動きを意識できる腰サポーターです。アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2025年8月19日（火）～9月7日（日）の期間で先行販売中です。

製品開発に至った想い

詳細はこちら :https://www.makuake.com/project/daiyak-12～未来を担う学生アスリートの「腰の悩み」に寄り添う～

子どもの発達期においてハードな運動が原因で腰に悩みを抱えると、体が完全な状態まで成長しきらず「子どもロコモ」※１という状態になる可能性があります。子どもの頃に十分に成長していないと、将来、筋肉の低下などで衰えてきたときに正常に成長が進んだ人と比べて早い時期に介護が必要となり、健康寿命※２が短くなるリスクがあります。また、腰に悩みを抱えたまま運動を続けると、中高年になって体に別の悩みが現れることも少なくありません。そのため、子どもの頃から腰への負担を軽減することや、腰に負荷がかかりすぎないような体の動かし方を身につけることが大切です。

こうした背景から、正しい体の使い方を習得し、少しでも長くプレーに向き合ってほしいという想いを込めて「フィジクス」の開発を進めました。フィジクスが学生アスリートの力強い味方となり、思いっきりスポーツに打ち込める一助となることを願っています。

※１運動器の機能が低下し、立つ、歩くといった移動機能が低下した状態

※２日常生活に制限を受けることなく健康な状態で生活できる期間

「フィジクス」特徴

驚くほど薄くて柔らかいのに、腰をしっかり支える強さがあります。

１．強いゴムでしっかり圧迫できる

薄いのに強い特殊なゴムを使用しています。ゴムの戻る（縮む）力を利用し、腰に圧迫をかけて腹圧を高めます。

※戻る力の強いゴムを使用しているため、装着時にはある程度の力が必要です。

２．背面のパッドが腰にフィットして支える

背面には腰が反る動きを制限するパッドを取り付けています。硬いステー（支持材）を使わないことで、コンタクトスポーツにもご使用いただけます。

３．肌に直接着けても快適

本体にはクッション性のある素材を採用し、肌当たりが良いため、肌に直接着けても快適です。通気性がある上に軽量なため、あらゆるスポーツシーンにおすすめです。

クラウドファンディング（Makuake）情報

Makuake実施期間：2025年8月19日（火）12：00～9月7日（日）22：00

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/daiyak-12(https://www.makuake.com/project/daiyak-12)

【リターン内容】

フィジクス×1点 ※標準価格：7,480円（税込）

【超早割特価】20％OFF 5,980円（税込） ※限定10～15着

【Makuake特価】15％OFF 6,350円（税込） ※限定30～45着

フィジクス×2点 ※標準価格：14,960円（税込）

【洗い替え用セット特価】25％OFF 11,220円（税込） ※限定5～20着

製品仕様

製品名：フィジクス

サイズ：XL、L、M、S

〇薄型／軽量（118g）

〇洗濯OK（手洗い）

〇男女兼用、毎日使える快適設計

〇肌に直接装着OK

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/（@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売