『STUTS ″Odyssey″ at K-Arena Yokohama』9月23日（火・祝）17:00～CS日テレプラスで独占生中継！！最大規模の客演と織りなす伝説級のスペシャルステージ！
株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、『STUTS "Odyssey" at K-Arena Yokohama』を2025年9月23日（火・祝）17:00～独占生中継いたします。
プロデューサー／トラックメーカー／プレイヤーとして活動するSTUTSが、日本武道館ワンマンから約1年半ぶりとなる公演“Odyssey”をK-Arena Yokohamaにて開催。
これまでの音楽人生で出会った数多くの仲間たちと共に、ジャンルや国、世代を越えて届ける、STUTSらしい、一夜限りの公演になる。過去最大規模の客演たちと織りなす伝説級のステージをお見逃しなく！
◆放送情報
『STUTS "Odyssey" at K-Arena Yokohama』
【独占生中継】2025年9月23日（火・祝）17:00～
【最速アンコール放送】2025年9月27日（土）21:00～
▼出演
STUTS with His Band
岩見継吾、仰木亮彦、TAIHEI、高橋佑成、吉良創太、武嶋聡、佐瀬悠輔
【Guest】
Benjazzy、BIM、Campanella、Candee、鎮座DOPENESS、C.O.S.A.、Daichi Yamamoto、iri、JJJ、Kaneee、KID FRESINO、北里彰久、KMC、Kohjiya、LEX、長岡亮介、OMSB、PUNPEE、RYO-Z、スチャダラパー、tofubeats、Tiji Jojo、T-Pablow、Yo-Sea、Zeebra、ZOT on the WAVE and more…
【-MPC Special session-】
DJ FUMIYA、DJ Mitsu the Beats、熊井吾郎、KEIZOmachine!、KO-ney
▼映像演出
Spikey John
▼公演
K-Arena Yokohama
◆番組ページ URL：https://www.nitteleplus.com/program/stuts_odyssey/
★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・
スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、
放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。
※1週間の見逃し視聴も可能です。
◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/
スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV
ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
