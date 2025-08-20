『STUTS ″Odyssey″ at K-Arena Yokohama』9月23日（火・祝）17:00～CS日テレプラスで独占生中継！！最大規模の客演と織りなす伝説級のスペシャルステージ！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、『STUTS "Odyssey" at K-Arena Yokohama』を2025年9月23日（火・祝）17:00～独占生中継いたします。

プロデューサー／トラックメーカー／プレイヤーとして活動するSTUTSが、日本武道館ワンマンから約1年半ぶりとなる公演“Odyssey”をK-Arena Yokohamaにて開催。

これまでの音楽人生で出会った数多くの仲間たちと共に、ジャンルや国、世代を越えて届ける、STUTSらしい、一夜限りの公演になる。過去最大規模の客演たちと織りなす伝説級のステージをお見逃しなく！

◆放送情報

『STUTS "Odyssey" at K-Arena Yokohama』

【独占生中継】2025年9月23日（火・祝）17:00～

【最速アンコール放送】2025年9月27日（土）21:00～

▼出演

STUTS with His Band

岩見継吾、仰木亮彦、TAIHEI、高橋佑成、吉良創太、武嶋聡、佐瀬悠輔



【Guest】

Benjazzy、BIM、Campanella、Candee、鎮座DOPENESS、C.O.S.A.、Daichi Yamamoto、iri、JJJ、Kaneee、KID FRESINO、北里彰久、KMC、Kohjiya、LEX、長岡亮介、OMSB、PUNPEE、RYO-Z、スチャダラパー、tofubeats、Tiji Jojo、T-Pablow、Yo-Sea、Zeebra、ZOT on the WAVE and more…



【-MPC Special session-】

DJ FUMIYA、DJ Mitsu the Beats、熊井吾郎、KEIZOmachine!、KO-ney

▼映像演出

Spikey John

▼公演

K-Arena Yokohama

◆番組ページ URL：https://www.nitteleplus.com/program/stuts_odyssey/

★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・

スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、

放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

※1週間の見逃し視聴も可能です。

