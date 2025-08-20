快挙！「おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴」がジャパン・フード・セレクションにて最高位【グランプリ】受賞！

松浦薬業株式会社

創業1913年の漢方薬メーカー、松浦薬業株式会社（本社：名古屋市）が開発した『おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴』が、2025年8月15日「ジャパン・フード・セレクション（主催：日本フードアナリスト協会）」にて最高位の【グランプリ】を受賞しました。

親子で安心して楽しめる“イチゴミルク味ののどケア”が高く評価され、SNSや子育て層を中心に話題を集めています。

この受賞を記念し、日頃の感謝を込めて公式オンラインストアにて期間限定の特別価格キャンペーンを実施いたします。

■受賞の意義と背景

グランプリ受賞【おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴】

「ジャパン・フード・セレクション」は、延べ23,000人以上のフードアナリストが審査する日本初の食品・食材の審査・認定制度です。味・品質・デザイン・利便性など、消費者視点と専門的視点の両面から厳正に審査されます。

https://www.japan-foodselection.com/

〈グランプリ受賞の評価ポイント〉

以下の点がジャパンフードセレクションで高く評価されました。

◆のど飴でありながら、あまおうの甘さと美味しさが素晴らしい

◆老舗漢方薬メーカーのイチゴミルク味のど飴はニュース性がある

◆パッケージとネーミングが可愛く、子どもが手に取りやすい

◆イチゴミルク味で子ども、親子をターゲットに考えられた商品

◆あまぴよちゃんをはじめ、ブランド戦略がしっかりしている

◆広報戦略も計画的で、ブランディング構築に繋がっている

◆こだわりの素材と安全性が考慮されているので、安心して食べられる

本商品は「子どもが思わず欲しがるデザイン性」「天然由来素材による安心感」「親子で一緒に味わえる美味しさ」が高く評価され、グランプリに選出されました。

子育て世代の健康志向や“親子の絆”という価値観と合致し、今後の新しいのどケア市場を切り拓く商品として注目されています。

■開発ストーリー：親の“何とかしてあげたい”想いから

コロナ禍を経て、子どもの流行り病やのどの不調が増え、親の不安は大きくなりました。

「学校でうつされてきてはどうしようもないし…」

「せめてこうなる前に日頃から何かできなかったか︖」

お子さまも⾟いし、親御さんもメンタル的に⾟い…という現状。

「薬ではなく、日常でおいしく続けられるのどケアを」という想いから、漢方薬メーカーとしての長年の知見を活かし、バンランコン・EC-12乳酸菌・あまおう果汁パウダーを配合した新しいのど飴を開発。コンセプトは「甘い時間、親子の絆 ～子どもののどを、やさしく守る。親子で始める“おいしい”のどケア習慣～」。

やさしいイチゴミルク味と、子どもが思わずおねだりしたくなるキャラクター「あまぴよちゃん」で、親子の甘い時間をお届けします。

■商品の特長

●バンランコン・EC-12乳酸菌・あまおう果汁パウダー配合

●甘くてやさしいイチゴミルク味

●個包装＋お子さまでもなめやすい粒サイズ（標準3.0g）

●可愛いキャラクター「あまぴよちゃん」パッケージでギフトにも最適

■受賞記念キャンペーン開催中！

こだわりの原料「バンランコン」「乳酸菌EC-12」「あまおう果汁パウダー」ご褒美やリフレッシュ、のどのイガイガ時に「あまぴよのど飴」

ジャパン・フード・セレクション【グランプリ】受賞を記念し、公式オンラインストア限定で「おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴」を通常価格よりお求めやすい特別価格で販売いたします。

実施期間：2025年8月20日（水）10:00～8月29日（金）17:00まで

対象製品：「おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴」

実施場所：漢方なごや花公式オンラインストア

“今だけ”のお得なこの機会に、是非ご利用ください！

■今後の展開

『おくすりやさんの'あまぴよ'のど飴』キャンペーンページ

秋冬の感染症シーズンに向けて販路拡大や店頭販促を進めます。

「親子で楽しむのどケア」という新たな市場価値を持つ本商品は、高感度小売やギフト売り場、駅ナカなど幅広いチャネルで展開可能です。取り扱いに関するご相談も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■商品概要

商品名： おくすりやさんの‘あまぴよ’のど飴

内容量： 45g（個装紙込み）

原材料：砂糖（国内製造）、水飴、 バンランコンエキス末、乳酸菌粉末含有いちご果汁パウダー、乳酸菌（殺菌）（乳成分を含む）/ クエン酸、香料、野菜色素

メーカー希望小売価格： 324円（税込）

『おくすりやさんの'あまぴよ'のど飴』公式サイトはこちら

■会社概要

社名：松浦薬業株式会社

代表：代表取締役社長 松永祥吾

所在地：愛知県名古屋市昭和区円上町24番21号

創業：1913年 尾張の生田屋系生薬問屋として、薬問屋街の京町で松浦真一商店（屋号山い）を創業

事業内容：生薬の輸入・販売、一般用医薬品および原薬・食品原料の輸入・製造・販売、医薬品・医薬部外品・健康食品の企画・製造・販売

理念：「謙虚で、誠実であること。」

天然物を原料とした安全・安心な医薬品や 健康関連商品を提供することによって、 人々の健康の維持増進に貢献します。

URL：https://www.matsuura-gp.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

松浦薬業株式会社 商品戦略部 商品企画課

Mail：kikaku@matsuura-gp.co.jp