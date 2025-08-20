【横浜市都筑区】「都筑公会堂」へのネーミングライツ導入検討に伴うサウンディング型市場調査を実施中です！

横浜市※天井改修工事中のためリニューアルオープン後は仕様等が異なる場合があります。

現在、令和８年１月のリニューアルオープンに向けて天井等改修工事中の「都筑公会堂」については、持続可能な施設運営並びに施設の魅力向上及び地域の活性化に資するため、本施設へのネーミングライツの導入を検討しています。今回事業者の皆様との「対話」を通じて広くご意見をお聞きするサウンディング型市場調査を実施し、ネーミングライツ検討の参考としますので、ぜひご参加くださいますようお願いします。

＜対話の実施＞

(1) 実施期間

令和７年９月３日（水曜日）から９月10日（水曜日）までの平日 各事業者 30 分～60 分程度※日時については個別に調整します。

(2) 場所

都筑区役所 会議室 （横浜市都筑区茅ケ崎中央32-１）

(3) 対象者

都筑公会堂のネーミングライツ事業のスポンサーとなる意向や関心を有する事業者あるいは広告代理店等※市内・市外の事業者等を問いませんが、個人は対象となりません。

(4) 方法

直接対話※オンラインでの実施を希望される場合は申込時にご相談ください。

＜申込方法（事前申込制）＞

(1) 対話への参加申込み

別紙「（様式１）エントリーシート」に必要事項を記入し、Ｅメールへ添付の上、、申込期間内に下記の申込先へご提出ください。メール件名の頭は「【対話申込】都筑公会堂ネーミングライツサウンディング調査」とご記載ください。※別紙「（様式１）（エントリーシート）」は下記URLにございます。

１.申込期間 令和７年８月６日（水曜日）から令和７年８月28日（木曜日）午後５時まで

２.申込先 E-mail: tz-chishin@city.yokohama.lg.jp

(2) 事前ヒアリングシートの提出

別紙「（様式２）事前ヒアリングシート」に必要事項を記入し、Ｅメールで、提出期限までに下記提出先へご提出ください。メール件名の頭は「【事前提出】都筑公会堂ネーミングライツサウンディング調査」とご記載ください。※別紙「（様式２）（事前ヒアリングシート）」は下記URLにございます。

１.提出期限 令和７年８月28日（木曜日）午後５時まで

２.提出先 E-mail: tz-chishin@city.yokohama.lg.jp

＜対話の内容＞

本調査へ参加された理由、妥当と思われる年額・契約期間、参入にあたっての課題、希望するスポンサーメリット、施設の魅力向上や地域貢献につながる提案、施設への愛称表示の費用負担、その他（疑問点や自由意見など）

その他、具体的な内容に関しては、横浜市ウェブサイトをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/madoguchi-shisetsu/riyoshisetsu/publichallsounding.html

ホールリハーサル室和室