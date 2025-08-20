【株式会社CYLLENGE】情報処理安全確保支援士をセキュリティ対策セミナーの講師として無償で派遣するサービスを開始
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：津島 裕）は、国家資格『情報処理安全確保支援士』有資格者を、セキュリティ対策セミナーの講師として無償で派遣するサービスを開始いたしました。
本サービスは、企業や自治体、教育機関における情報セキュリティ教育を支援するもので、ご希望の形式にて実施可能です。
【背景】
近年、ランサムウェアや標的型攻撃、ビジネスメール詐欺といったサイバー攻撃が日常的に発生しており、情報セキュリティ対策は組織にとって経営課題のひとつとなっています。
一方で、社内のセキュリティ意識向上や研修・教育の実施に課題を抱える企業や団体も少なくありません。
こうした状況を踏まえ、CYLLENGEでは国家資格を持つセキュリティ専門家をセキュリティ対策セミナーの講師として無償で派遣する「セキュリティ講師無償派遣サービス」を企画。
実務に即したわかりやすい内容で、組織のセキュリティ力向上を支援します。
【サービス概要】
本サービスは、企業、自治体、教育機関など全国の組織を対象に、国家資格『情報処理安全確保支援士』有資格者を、セキュリティ対策セミナーの講師として無償で派遣するサービスです。対象者の属性やご希望に応じて内容の調整が可能です。
セミナーのテーマ例としては、「メールを起因としたセキュリティ事故とその対策」や「最近のセキュリティ事故とその対策」、「ファイルを起因としたセキュリティ事故とその対策」など、実務に直結した内容を取り扱います。
また、管理職や一般社員向けに、セキュリティの基礎から実践的な対策までを含めた内容の提供も可能です。
講師は実務経験豊富な情報処理安全確保支援士が担当し、それぞれの専門性を活かして分かりやすく解説いたします。
こんなお悩みを抱えた情シス担当者、経営者にオススメです。
・サイバー攻撃のニュースを見て不安に感じているが、具体的な対策方法がわからない
・従業員のセキュリティ教育をしっかり強化したい
・自社の業界に合った専門的な対策方法が見つからず困っている
▼セキュリティ講師無償派遣サービス 詳細
https://www.cyllenge.co.jp/seminar_speaker/
