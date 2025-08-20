メキシコ政府公認のプレミアムテキーラ「エルチャビィ」が8月20日（水）新登場！【本格派小瓶のパリピ酒】 3種類の発売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327652&id=bodyimage1】
株式会社GREEN RUSH BY WEEDは、メキシコ政府公認のプレミアムテキーラ「エルチャビィ」全3種を2025年8月20日（水）より発売いたします。
「エルチャビィ」は、ブルーアガベ100%のプレミアムテキーラ（セレブテキーラ）です。
アルコール度数40%、内容量20mlの本格派小瓶のパリピ酒で使い捨てタイプなので、衛生的にそのままショット感覚で楽しめます。厳選してこだわり抜いた高品質ブルーアガベのみを使用。ハリスコ州西部バジェスで丁寧に造られたプレミアムテキーラです。玄武岩を含む火山地帯の土壌により、ブルーアガベの栽培に理想的な土壌が形成されています。 ミネラルと鉄分豊富な粘土が深い根の発達と栄養分の吸収を支え、肥沃な土壌は、根の先端まで深み、香りの豊かさをはぐくみ複雑で力強い強烈な個性を生み出します。この機会に是非ともエルチャビィをお楽しみください。
≪エルチャビィ公式サイト≫
https://www.el-chubby.com
EL CHUBBY（エルチャビィ）の商品ラインナップは、幾度にも渉る検討を経て、お客様に本当に喜んでいただける製品のご提案に努めております。
≪商品情報≫
■EL CHUBBY（エルチャビィ）
20ml／アルコール度数40%
・エルチャビィプレミアムテキーラシルバー100%アガベ
単品396円（税込）／1箱20個セット7,920円（税込）
・エルチャビィプレミアムテキーラレポサド100%アガベ
単品440円（税込）／1箱20個セット8,800円（税込）
・エルチャビィプレミアムテキーラアネホ100%アガベ
単品550円（税込）／1箱20個セット11,000円（税込）
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.el-chubby.com
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327652&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
