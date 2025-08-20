レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 粉末冶金市場は、先進的な製造技術と自動車部品の需要増加を背景に、2033年までに130億米ドルに達すると予測されています。
粉末冶金市場は2024年に30億7,000万米ドルの市場規模に達し、2033年までに130億米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2033年までの予測期間中に、年平均成長率（CAGR）12.9％の堅調な成長率を記録する見込みです。粉末冶金は、金属粉末から部品を製造する製造技術であり、従来の溶解や鋳造方法では形成が困難な複雑な部品の製造を可能にします。この方法は、製造廃棄物を削減するだけでなく、コスト効率の良いソリューションを提供し、製造業者に大幅な時間、労力、リソースの節約をもたらします。
市場の成長を促進する材料開発の進歩
材料科学の継続的な進化は、粉末冶金市場の拡大に大きく貢献しています。 金属粉末、合金組成、および製造技術の革新により、機械的強度、熱安定性、耐食性などの材料特性が向上しています。 Ti-6al-4Vのようなチタン合金を用いたアディティブマニュファクチャリングなどの最先端のアプローチにより、特定の機械的要件に合わせた高強度 このような進歩により、粉末冶金の適用範囲が航空宇宙、防衛、医療機器などの高性能部品を必要とする産業に広がり、市場の成長を促進しています。
アディティブマニュファクチャリングにおけるコスト課題
その利点にもかかわらず、金属アディティブマニュファクチャリングに関連する高コストは、市場にとって重大な課題を提示します。 3D印刷用の粉末金属は、純度、粒度、組成の一貫性に対する厳しい要件のために、従来のバルク金属または樹脂よりも10-100倍のコストがかかります。 たとえば、3Dプリントで使用されるステンレス鋼は、1平方センチメートルあたり約8米ドルの費用がかかり、商用グレードのステンレス鋼の価格をはるかに上回ります。 アディティブマニュファクチャリングは複雑な設計の可能性と軽量構造を提供しますが、材料コストの高さ、マルチマテリアル印刷の制限、スケーラビリティの懸念などの制限により、予測期間中の粉末冶金の広範な採用が制約される可能性があります。
成長エンジンとしての自動車産業
自動車部門は、粉末冶金のための重要な成長の道を表しています。 メーカーは、自動運転システムを含む現代の自動車の要求を満たすために、軽量で耐久性のある部品をますます求めています。 粉末冶金の柔軟性により、材料の無駄を最小限に抑えた高精度部品の生産が可能になり、効率性と持続可能性の目標をサポートします。 中国を中心とした新興市場での急速な採用により、高品質の自動車部品の新たな機会が創出され、市場の拡大が継続すると予想されます。
主要企業のリスト：
● Molyworks Materials Corporation
● Advanced Technology & Materials Co., Ltd. （AT&M）
● JSC POLEMA
● Sandvik AB
● Höganäs AB
● GKN PLC
● Rio Tinto Metal Powders
● Rusal
● CRS Holdings Inc.
● Liberty House Group
市場セグメンテーションに関する洞察
最終用途別では、OEMセグメントは2024年に粉末冶金市場で最大のシェアを占めており、主に航空宇宙用途に牽引されています。 航空宇宙Oemは、金属3Dプリンティングを活用して重要なコンポーネントを製造しており、ターンアラウンドタイムの短縮、エラーの削減、コスト効率、および設計機能の強化の恩恵を受けています。 一方、オンラインおよびオフラインの3Dプリンティングサービスプロバイダーの両方で構成されるAMオペレーターセグメントは、予測期間中に顕著にな 特に、オンライン3Dプリンティングサービスは、生産プロセスを合理化し、リードタイムを大幅に短縮し、運用効率を向上させます。
