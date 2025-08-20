ミエルカSEOのAIチャット機能がGPT-5に対応！最新のモデルでマーケティング施策のさらなる効率化へ

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー／本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹・古澤暢央）は、2025年8月12日（火）、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の「AIチャット機能」において、最新の生成AI言語モデルであるOpenAI社のGPT-5が利用可能になったことを発表いたします。

AIチャット機能は、これまでGPT-4をはじめとする最先端の生成AI言語モデルを活用し、ユーザーがチャット形式で直接対話できる機能としてご提供してきました。今回のGPT-5対応により、より高精度かつ高度なアウトプットを得られるようになり、マーケティング活動の効率化やコンテンツ制作の質向上をさらに強力にサポートします。AIチャットをご利用いただけるプランをご契約いただいている場合は、料金や利用方法に変更なく、追加費用なしでGPT-5をご利用いただけます。

AI チャット機能の特徴

チャットを入力（プロンプト）すると、生成AI が回答する1. AI の学習にデータが使われない安心な環境

氏名やメールアドレスなど、個人情報とみなされるデータがチャットに入力された場合、自動的に検知し、別の文字に置き換えるシステム※を導入しています。これにより、個人情報をうっかり入力し第三者サービスに送信してしまうリスクを抑えることが可能です。

※全ての個人情報を検知できるわけではありません。ユーザー様には個人情報を入力しないようにお願いしております。

2. テンプレート機能による効率化

入力内容をテンプレートとして保存し、繰り返し利用することが可能です。ユーザーは同じプロンプトを毎回入力する必要なく、一度作成したテンプレートを使用して効率よく作業を進めることができます。また、社内の他のユーザーにもプロンプトのテンプレートを共有できるので、全メンバーが効率的に作業を進められます。

3. 実績豊富なマーケティングプロンプトの提供

AIチャットでは、Faber Companyが長年培ってきたSEOをはじめとするマーケティング分野の専門知識をもとに作成した専用プロンプトをご提供しています。

このプロンプトは、当社の職人たちがこれまでに生み出してきた成果を再現できるよう設計されており、SEOを含むデジタルマーケティング活動において、プロのノウハウをすぐに活用することが可能です。

利用方法・トライアル

テンプレートの数は随時拡大予定です。

「AI チャット機能」のご利用には、ミエルカSEO※のご契約が前提となります。本機能、ならびにミエルカSEOへのご興味がございましたら、以下のリンクから無料トライアルをお申し込みください。

ミエルカSEO無料トライアル申込ページ(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-chat-gpt-5)

無料トライアルのお申し込み後、弊社の担当者が「AI チャット 機能」を含むミエルカSEOの詳細説明とデモンストレーションを無料でご提供いたします。なお、既にミエルカSEOをご契約中で「AI チャット 機能」の利用方法についてご不明点がある方は、担当CSか管理画面内のお問合せフォームからご連絡ください｡

*注：「AI チャット 機能」は一部のプランでのみ利用可能です。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

