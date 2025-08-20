8bit風本格ダンジョンクロウルRPG 『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』Steam版がAMATA Gamesで本日リリース！
あまた株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 髙橋宏典、以下：あまた）が運営する、インディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』において、本日、『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』Steam製品版の配信を開始したことをお知らせいたします。
『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』は、8bitゲーム機世代、そして全てのRPGファンに贈る、レトロテイスト満載の8bit風本格ダンジョンクロウルRPGです。
インディーゲームデベロッパー「かれーころっけ」が2024年11月に早期アクセス版で配信開始し、レトロ風2DダンジョンRPGとして話題を呼びました。
そしてこの度、『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』を、より多くの方に遊んでいただけるよう、AMATA GamesがSteam製品版の配信を開始しました。
◆配信ストアページ
Steam: https://store.steampowered.com/app/3524160/
◆ローンチトレーラー
https://youtu.be/Xwtb2XecI0c
■『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』とは
―それは、勇気を紡ぐ物語―
懐かしさと新しさが融合！
8bitゲーム機世代、そして全てのRPGファンに贈る、レトロテイスト満載の8bit風本格ダンジョンクロウルRPG！
■ストーリー
50年に一度、「王都マリダム」現れるという前人未到のダンジョン「ミカヅキの塔」。
誰も知らない塔の頂上、ある者は願いを叶える宝石があると、またある者は不老不死の薬があると噂した。
そんな不思議な塔のてっぺんに何があるか確かめるため、「マリダム」に集う名もなき冒険者たち…。
あなたも、そんな「ミカヅキの塔」の踏破を目指す勇者のひとりでした。
■ゲームシステム
・シンプルなコマンドバトル
シンプルながら戦略性の高いコマンドバトル。サイドビューの戦闘画面で、ドット絵で描かれたキャラクター達が戦うぞ！
・3種族×9クラスでのキャラメイク
冒険者ギルドで、3つの種族×9つのクラス（職業）から自由なキャラクターを作成!覚えたスキルを引き継ぎながら転職を繰り返していくことで、キャラクターはどんどん強くなる。
・全10階層のダンジョンは、2D見下ろし
全10階層のダンジョンは、2Dの見下ろし視点で探索することとなる。松明で明かりを灯し、視界を確保しながら探索範囲を広げていく。
・ダンジョンには罠と謎が…マッピングして進もう
全10階層のダンジョンには、様々な罠が施されている。少しずつマッピングしながら進むのが攻略のカギとなる。
■システム要件
● 最低
o OS: Window11
o プロセッサー: AMD RyzenTM 3 7320U / Intel（R） CoreTM i3-1305U
o メモリー: 8 GB RAM
o グラフィック: AMD RadeonTM 610M / Intel（R） UHD Graphics
o DirectX: Version 12
o ストレージ: 1 GB の空き容量
■『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』ゲーム概要
タイトル：Crescent Tower ～クレセント・タワー～
ジャンル：8bit風本格ダンジョンクロウルRPG
対応機種：Steam
配信ストア： Steam
プレイ人数：1人
オンラインモード：非対応
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、ドイツ語、フランス語
価格：1,100円（税込）
発売日：2025年8月20日
開発：かれーころっけ
配信：あまた株式会社
公式サイト（AMATA Games）：https://amata.games/game/crescent-tower
著作権表記：（C）Curry Croquette Licensed to and published by AMATA Games
