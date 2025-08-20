鏖殺公と暴虐公を発現！『デート・ア・ライブ 夜刀神十香』の1/7スケールフィギュアが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品として『デート・ア・ライブ』シリーズから、「夜刀神十香」をリリースいたしました。予約受付は8月20日正午より開始、商品の発売は2026年9月を予定しています。

◆特設ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pw_date-a-live_tohka_sp

精霊・夜刀神十香が、PRISMA WING『デート・ア・ライブ』シリーズに顕現！

鏖殺公〈サンダルフォン〉と暴虐公〈ナヘマー〉、両天使を発現させた姿を初めてフィギュア化しました。

しなやかで力強い二刀流のポーズの背後に翼と玉座を配置し、荘厳かつ躍動感あふれるレイアウトを実現。透き通る髪やスカートの軽やかさも加わり、絶妙なバランスを生み出しました。

まっすぐで純粋な正義感が宿る表情は、この形態ならではのオッドアイも丁寧に再現。

神威霊装も各部のディテールを作り込み、気品あふれる光沢を纏わせています。

そしてそれぞれの天使は、象徴的な色合いにこだわりました。

夜のとばりを思わせる紫のグラデーション。

どこまでも無垢な純白のトーン。

重厚な黄金も神々しく輝きます。

さらにボーナス版だけの特典として、口を閉じたフェイスパーツを追加。

静けさを湛える美しい表情が、十香のもう一つの魅力をディスプレイに映し出します。

対の天使たちと現れたプリンセス。ぜひあなたの『デート・ア・ライブ』コレクションに！

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

デート・ア・ライブ 夜刀神十香 ボーナス版

1/7 スケール 完成品フィギュア

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\54,890（税込）

発売時期 ：2026年9月

シリーズ名 ：デート・ア・ライブ

ブランド名 ：PRISMA WING

サイズ ：全高約36cm 1/7スケール

素材 ：PVC・ABS等

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：フェイスパーツ（口閉じ）

原型制作 ：CKB/プライム１スタジオ

彩色 ：MOE

権利表記 ：

(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/