鏖殺公と暴虐公を発現！『デート・ア・ライブ 夜刀神十香』の1/7スケールフィギュアが登場

株式会社プライム1スタジオ


株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品として『デート・ア・ライブ』シリーズから、「夜刀神十香」をリリースいたしました。予約受付は8月20日正午より開始、商品の発売は2026年9月を予定しています。



◆特設ページ◆


https://www.prime1studio.co.jp/pw_date-a-live_tohka_sp



精霊・夜刀神十香が、PRISMA WING『デート・ア・ライブ』シリーズに顕現！





鏖殺公〈サンダルフォン〉と暴虐公〈ナヘマー〉、両天使を発現させた姿を初めてフィギュア化しました。





しなやかで力強い二刀流のポーズの背後に翼と玉座を配置し、荘厳かつ躍動感あふれるレイアウトを実現。透き通る髪やスカートの軽やかさも加わり、絶妙なバランスを生み出しました。





まっすぐで純粋な正義感が宿る表情は、この形態ならではのオッドアイも丁寧に再現。





神威霊装も各部のディテールを作り込み、気品あふれる光沢を纏わせています。





そしてそれぞれの天使は、象徴的な色合いにこだわりました。





夜のとばりを思わせる紫のグラデーション。





どこまでも無垢な純白のトーン。





重厚な黄金も神々しく輝きます。





さらにボーナス版だけの特典として、口を閉じたフェイスパーツを追加。





静けさを湛える美しい表情が、十香のもう一つの魅力をディスプレイに映し出します。





対の天使たちと現れたプリンセス。ぜひあなたの『デート・ア・ライブ』コレクションに！





[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



製品情報



PRISMA WING


デート・ア・ライブ 夜刀神十香 ボーナス版


1/7 スケール 完成品フィギュア


※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、


プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格　　：\54,890（税込）


発売時期　　：2026年9月
シリーズ名　：デート・ア・ライブ
ブランド名　：PRISMA WING
サイズ　　　：全高約36cm　1/7スケール


素材　　　　：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・特製ベース


・ボーナス特典：フェイスパーツ（口閉じ）


原型制作　　：CKB/プライム１スタジオ


彩色　　　　：MOE
権利表記　　：


(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会





