鏖殺公と暴虐公を発現！『デート・ア・ライブ 夜刀神十香』の1/7スケールフィギュアが登場
株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品として『デート・ア・ライブ』シリーズから、「夜刀神十香」をリリースいたしました。予約受付は8月20日正午より開始、商品の発売は2026年9月を予定しています。
◆特設ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pw_date-a-live_tohka_sp
精霊・夜刀神十香が、PRISMA WING『デート・ア・ライブ』シリーズに顕現！
鏖殺公〈サンダルフォン〉と暴虐公〈ナヘマー〉、両天使を発現させた姿を初めてフィギュア化しました。
しなやかで力強い二刀流のポーズの背後に翼と玉座を配置し、荘厳かつ躍動感あふれるレイアウトを実現。透き通る髪やスカートの軽やかさも加わり、絶妙なバランスを生み出しました。
まっすぐで純粋な正義感が宿る表情は、この形態ならではのオッドアイも丁寧に再現。
神威霊装も各部のディテールを作り込み、気品あふれる光沢を纏わせています。
そしてそれぞれの天使は、象徴的な色合いにこだわりました。
夜のとばりを思わせる紫のグラデーション。
どこまでも無垢な純白のトーン。
重厚な黄金も神々しく輝きます。
さらにボーナス版だけの特典として、口を閉じたフェイスパーツを追加。
静けさを湛える美しい表情が、十香のもう一つの魅力をディスプレイに映し出します。
対の天使たちと現れたプリンセス。ぜひあなたの『デート・ア・ライブ』コレクションに！
[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品情報
PRISMA WING
デート・ア・ライブ 夜刀神十香 ボーナス版
1/7 スケール 完成品フィギュア
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\54,890（税込）
発売時期 ：2026年9月
シリーズ名 ：デート・ア・ライブ
ブランド名 ：PRISMA WING
サイズ ：全高約36cm 1/7スケール
素材 ：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・特製ベース
・ボーナス特典：フェイスパーツ（口閉じ）
原型制作 ：CKB/プライム１スタジオ
彩色 ：MOE
権利表記 ：
(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/