導入を検討している方向け｜ノウハウ資料『Amazon広告徹底解説』を8月20日に公開！

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2025年8月20日（水）にお役立ち資料『Amzon広告徹底解説』を公開しました。

Amazon、楽天、Yahooショッピング等のECモールの運用において、WEB広告はサイトの集客＆売上向上のための重要な一手ですが、自社に最適な広告が分からず着手できていないなどのお悩みを持つ事業者様も多いのではないでしょうか？

本資料ではそんなお悩みをお持ちAmazonでEC運用中の方に向けて、Amzon広告について詳しく解説しています。

・資料概要

01 Amazon広告とは

02 Amazon広告の特徴

03 スポンサープロダクト広告

04 スポンサーブランド広告とスポンサーディスプレイ広告

05 Amazon広告でできるターゲティング

Amazon広告には「スポンサープロダクト広告」「スポンサーブランド広告」「スポンサーディスプレイ広告」の3種類があります。

また、上記のようにAmazo広告は共通した特徴があります。

本資料では、各広告についてより詳しく解説しています。

続きを読みたい方はぜひ本資料をダウンロードしてご確認ください。

会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/