セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」がオンラインアート教育プラットフォーム「Schoolism」と提携　プロ講師によるデジタル制作講座で、グローバルにクリエイターを支援

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、世界中のクリエイターを対象としたオンラインアート教育プラットフォーム「Schoolism」と提携し、「CLIP STUDIO PAINT」を活用したデジタル制作講座を8月20日（水）より開始します。

本提携は、拡大するクリエイターエコノミー市場において、グローバルなクリエイターコミュニティとの連携を強化するとともに、様々なクリエイティブ業界で活用されている「CLIP STUDIO PAINT」のブランド認知度向上と、新規ユーザー獲得を目的としています。その施策の一環として、本講座の受講者に先着で「CLIP STUDIO PAINT」を進呈し、世界中のあらゆるアート分野のクリエイターの創作活動を支援します。

本講座は、「Schoolism」の共同設立者であり、キャラクターアートなどの分野で多数の受賞歴を持つBobby Chiu（ボビー・チュウ）氏が講師を務めます。参加者は、プロのアーティストから「CLIP STUDIO PAINT」を活用した描画フローを直接学ぶことができます。

Bobby Chiu 氏からのコメント

「『CLIP STUDIO PAINT』は、アーティストのことを第一に考えて作られており、直感的な操作性と、他のデジタル制作ツールにはない独自の機能が満載で、私が一番よく使っているペイントアプリです。この講座では、多くのプロがこのアプリに乗り換えている理由を感じていただくと共に、『CLIP STUDIO PAINT』の機能と制作フローをわかりやすく解説します。」

Bobby Chiu 氏

コンセプトデザインやキャラクターデザインなど様々な分野で活躍するアーティストで、ティム・バートン監督の映画『Alice in Wonderland（アリス・イン・ワンダーランド）』のキャラクターデザインでブレイクを果たしました。その後、テレビアニメ『Niko and the Sword of Light（ニコ ～光の剣を持つ戦士～）』の共同制作でエミー賞を受賞するなど、数々の賞を受賞しています。

▼Schoolismについて

Schoolismは、アート業界の第一線で活躍するプロたちが、世界中のアーティストのために設立したオンラインアート教育プラットフォームです。映画、ゲーム、アニメ-ション、イラストといった分野のトップクリエイターが講師を務め、アートの基礎からキャラクターデザインのような専門スキルまであらゆる分野を本格的に学ぶことができます。経験豊富な講師から直接指導を受けることもでき初心者からプロまで、着実にスキルアップを目指せます。

▼CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の5,000万人以上のクリエイターが利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーから、マンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む。



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



